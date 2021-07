O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 01

Arraial do Cabo

A iluminação do município de Arraial do Cabo, que vinha sendo um problema para os munícipes, têm passado por reparos e já começa ter resultados. Os moradores dos distritos estão sentindo a diferença com novas ações. A equipe da IDAC está nas ruas diariamente e ainda recebe solicitações pelo número (22) 997743644. Parabéns, o povo merece!

Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio voltou a afirmar, ontem, durante coletiva, que não vai reabrir o Hospital de Tamoios sem condições de atendimento a população. Ele criticou o governo passado e, apesar de não citar o nome do ex-prefeito Adriano Moreno, disse que a unidade foi pintada por fora mas a instalação elétrica não suporta a instalação de um ar condicionado. O prefeito criticou também a reforma da UPA do distrito que, de acordo com ele, seis meses depois da reinauguração, precisa de novos reparos. A enfermaria foi fechada pois o piso está afundando.

São Pedro da Aldeia

O secretário de Fazenda do município de São Pedro da Aldeia, Reinaldo Martins, falou em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, da Rádio Litoral FM, nesta quinta-feira (01), que a prefeitura aldeense fará o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário neste mês de julho. Segundo o secretário, tudo é fruto de um grande esforço e planejamento.

Búzios

O vereador Lorram Silveira já está em liberdade e em solo buziano, mas deve cumprir a licença pedida de quatro meses. Em seu vai assumir o suplente, Dida Gabarito, que ainda não foi convocado pelo presidente da câmara, Rafael Aguiar. Ainda sobre a câmara, novas mudanças poderão ocorrer nos próximos dias, com a entrada do suplente, Uriel Da Saúde, para ocupar uma cadeira.

Iguaba Grande

Iguaba Grande suspendeu a vacinação da primeira dose contra a COVID-19, por falta de vacinas. A suspensão da vacinação ocorre no momento em que o município estava vacinando pessoas de 45 anos ou mais. A Secretaria de Saúde, em nota, ressalta que a vacinação com a segunda dose está mantida e informa que aguarda a remessa de um novo lote de vacinas ao município para retomar o calendário da vacinação na cidade.

Araruama

O vereador Marcio Ricardo de Oliveira Silva, o Oliveira da Guarda, ameaçou deixar a base do governo na Câmara, caso a prefeita Lívia de Chiquinho mantenha a punição aos trinta guardas do município. O vereador também pediu a exoneração da Secretária de Segurança Pública, Flávia Corrêa da Silva, a quem chamou de incompetente durante sessão da Câmara nesta semana. Os guardas são alvos de um processo disciplinar por terem realizado um protesto dentro da prefeitura. A categoria reivindicava, durante a manifestação, adicional de periculosidade de 30%, auxílio alimentação, auxílio transporte e direito a férias, suspenso por decreto do governo municipal.