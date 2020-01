O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 02

Cabo Frio

Os profissionais da Educação de Cabo Frio realizam uma nova assembleia, na próxima segunda-feira, às seis da tarde, na Escola Municipal São Cristóvão. A categoria vai discutir ações contra o não pagamento do décimo terceiro e dos salários atrasados. Os profissionais da Educação também vão debater medidas que obrigue o governo a cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta assinado com o Ministro Público Estadual. O TAC determinava o repasse de 28% das receitas próprias do município para a educação o que não vem ocorrendo segundo os dirigentes sindicais. A situação, de acordo com a categoria, tem agravado a crise na Educação.

Búzios

O caixa da Prefeitura de Búzios amanheceu com um reforço de R$ 1 milhão. O valor é por conta do repasse dos valores do leilão do Pré-sal.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia também recebeu um reforço nos cofres. Para São Pedro da Aldeia coube R$ 2 milhões. O valor é por conta do repasse dos valores do leilão do Pré-sal.

Araruama

O leilão do Pré-sal reforçou o cofre da prefeitura de Araruama com o valor de R$ 2 milhões e 300 mil. A prefeita Lívia de Chiquinho está rindo e muito feliz. Começar o de 2020 com grana no cofre não poderia ser melhor.

Iguaba Grande

A princesinha da Região dos Lagos, como é conhecida, recebeu R$ 900 mil Reais. Segundo colaboradores do governo Vantoil Martins, o valor chegou em boa hora.

Arraial do Cabo

O município de Arraial do Cabo recebeu apenas R$ 900mil Reais. Mas o prefeito Renatinho Vianna ficou feliz. É, só começou do ano de 2020!