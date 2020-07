O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 02

Araruama

A prefeita de Araruama , Lívia Belo, a Lívia de Chiquinho, recebeu, ontem, o pai de Agatha, a primeira bebê que nasceu no Hospital de Araruama Jaqueline Prates.

Aldeny Santos convidou e a prefeita aceitou ser a madrinha da criança. Agatha nasceu na terça-feira e a prefeita acompanhou o parto. A unidade foi inaugurada sábado

O hospital conta com 70 leitos. São 10 enfermarias, sendo 3 pediátricas; duas unidades Semi-Intensivas, uma adulto e outra pediátrica; um centro cirúrgico e 4 salas de cirurgias, além da maternidade.



Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio vai ampliar as medidas de flexibilização contra a propagação do novo coronavírus em novo decreto previsto para entrar em vigor neste sábado. O governo vai liberar o comércio ambulante e a prática de esportes individuais ao ar livre e de atividades náuticas como: surf e canoagem.

O decreto mantém as praias fechadas para banhistas mas permite a reabertura de Hotéis e pousadas, a partir do dia 15 para turismo de lazer, offshore e corporativo, com ocupação máxima de 40% da capacidade.

Búzios

Uma pesquisa de intenção de voto, que chegou as redes sociais em Búzios, deixou os pré candidatos indignados. Segundo informações, é tudo fake news. Infelizmente em toda eleição isso acontece e é crime.

São Pedro da Aldeia

O vereador Naldinho Linhares, que testou positivo para COVID-19, foi liberado para voltar as atividades a partir da próxima segunda-feira. Já o presidente da Câmara, Bruno Costa, que ficou internado em uma clínica de Magé, ainda vai ficar uns dias em casa se recuperando. O vereador já está em solo aldeense.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil ainda comemora o aniversário do município de Iguaba Grande. Vantoil marcou está semana inaugurações virtuais. A badalação vai ser o Espaço Ecológico de Lazer Cecília Babosa da Silva,conhecido como Lagoa do Balcão.



Arraial do Cabo

É grande a expectativa para reabertura do comércio de Arraial do Cabo neste fim de semana. O prefeito Renatinho Vianna, em entrevista à Rádio Litoral FM, disse a reabertura será só para os moradores cabista. Por enquanto, os turistas terão que esperar mais um pouco.