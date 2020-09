O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 03

Búzios

O prefeito de André Granado, pediu autorização para usar dinheiro destinado ao combate da Covid-19 para contratação e compra de material de consumo e foi negado pela câmara. Votaram o projeto os vereadores, Miguel Pereira, Gladys Nunes, Dom e Cacalho. Os favoráveis foram Josué Pereira e Dida Gabarito. A presidente Joice Costa não vota, exceto para desempate.

Cabo Frio

O Tribunal de Contas do Estado divulgou, esta semana, o chamado “listão dos fichas-sujas” com 1.930 nomes de políticos que tiveram contas julgadas irregulares nos últimos oito anos. A relação serve de base para a Justiça Eleitoral, com base na Lei da Ficha Limpa, impedir ou não que candidatos que aparecem na lista disputem as eleições municipais de novembro. A lista reúne nomes da região como o prefeito de Búzios, André Granado; os ex-prefeitos de Cabo Frio, Alair Corrêa, José Bonifácio e Marquinho Mendes; o ex-prefeito de Araruama, Francisco Carlos Ribeiro, o Chiquinho e Henrique Melman, ex-prefeito de Arraial do Cabo.

São Pedro da Aldeia

A polêmica dos vice em São Pedro da Aldeia continua, e no canhão da fofoca vem sendo o tema mais discutido. Para alguns, Elisângela Lobo ainda não se definiu, não por ela, mas pelo partido PMB. Fábio do Pastel anda dizendo que seu vice “está no forno”. Bia de Guga guarda o nome em segredo e Dr. Stefano Leite tem uma lista vasta de “pretendentes”. Agora é só aguardar.

Araruama

Depois da escolha, em convenção, do nome da professora Raiana Alcebíades, para da pré-candidata a vice na chapa da atual a prefeita, Lívia de Chiquinho, dizem o grupo do ex-prefeito, André Mônica, começou a procura pelo vice. Nomes como, Marcelo Amaral e Bruno Correia, tem sido ouvidos sobre o tema. Na lista estão, Penha Bernardes, Valéria Amaral e Dr. José Roberto (PSL).

Iguaba Grande

Iguaba Grande é mais um município que vai ter uma família com dois pré-candidatos a vereador. A família Ramalho vai ter que dividir os votos. Por lá, os irmãos Almir Ramalho e Lourenço Ramalho colocaram seus nomes como para cadeira na câmara.

Arraial do Cabo

Rola na Praça do Guarani, em Arraial do Cabo, que o pré-candidato a prefeito, Ton Porto, arrumou uma “guerra” com as “Guerreiras Cabistas”, grupo de mulheres apoiadoras da pré candidatura do pré-candidato, Renatinho Viana. Uma decisão da justiça eleitoral teria proibido as reuniões das moças. A ação teria partido de Ton Porto.