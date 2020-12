O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 03

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, anunciou na última terça-feira (01), em live no Facebook, que as provas do concurso público de Iguaba Grande, que aconteceriam nos dias 6, 13 e 20 dezembro, foram adiados para 2021. Esta é a segunda vez que as provas são adiadas devido a pandemia da Covid-19.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Claudio Chumbinho, tem falado para amigos que vai deixar a prefeitura aldeense “dentro dos confomes” para o prefeito eleito, Fábio do Pastel. Segundo o próprio, contas de várias pastas vão estar com recursos. Boa notícia para o munícipe.

Búzios

O ex-candidato a prefeito de Búzios, João de Mello Carrilho, o Joãozinho Carrilho, vai ocupar a presidência da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio, a FAETC. A nomeação de Joãozinho foi publicada no Diário Oficial do Estado, na última segunda-feira (30). É o tal do “caiu pra cima”, como falam no meio político.

Araruama

Os novatos Eloi Ramalho e Pastor Murillo receberam moção de aplausos pelas vitórias nas unas, na eleição deste ano. Dizem que após o evento, o vereador Russo do Ferro Velho levou os dois para seu gabinete, para fazer uma costura em torno da eleição de presidente da câmara. O sombra viu os vereadores Aridinho e Nelsinho do Som, atrás da porta, de ouvido ligadinho no papo que rolava na sala.

Arraial do Cabo

O prefeito eleito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, já definiu alguns nomes para compor a equipe de governo. Na secretaria de Saúde, quem vai ocupar a cadeira de secretário é Lúcio Mário. Para a procuradoria, foi convidado o advogado Daniel Costa. Segundo informações, Marcelo está esperando o ex-prefeito Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho, ter alta hospitalar para fechar o secretariado. Andinho continua internado em um hospital do Rio de Janeiro, com COVID-19, mas já saiu da UTI.

Cabo Frio

A “briga” pela presidência da Câmara de Cabo Frio, segundo alguns vereadores, está entre os edis Miguel Alencar e Vinícius Corrêa. Nos corredores da Câmara, o que se comenta, é que o padrinho de Miguel Alencar é o atual vereador e próximo secretário de governo, Aquiles Barreto.