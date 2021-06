O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 03

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno falou para amigos e colaboradores do governo que o município receberá cerca de 40 tonelada de massa asfáltica para cobrir os buracos e realizar reparos nas vias do município. Além da massa, o prefeito também festejou os cerca de R$ 4 milhões em emendas para a saúde de Arraial do Cabo. Ao ouvir as notícias teve gente que teria dito adágio cabista: “Cala boca, rapagi”. Boas notícias!

Cabo Frio

As críticas do vereador Léo Mendes aos colegas que faltaram a sessão da Câmara de terça-feira (01) e que, segundo ele, foi sem justificativa, causaram um mal estar junto ao seus pares. Em entrevista ao programa Bom Dia Litoral, Léo disse que apenas 5 dos 17 vereadores estiveram presentes. Segundo ele, existe a preocupação com a Covid-19, porém os vereadores deveriam trabalhar, visto que o povo está nas filas de banco, ônibus lotados e trabalhando diariamente. O vereador disse ter ficado decepcionado com alguns colegas que teriam faltado a sessão, porém foram na Câmara Municipal. Ou seja, após o horário da reunião alguns vereadores estiveram presentes na casa legislativa.

São Pedro da Aldeia

O indeferimento de um pedido do ex-prefeito Cláudio Chumbinho, referentes ao julgamento das contas de 2017, quando exercia o cargo de prefeito de São Pedro da Aldeia, foi o assunto mais falado na cidade durante esta quarta-feira (02). O canhão ficou movimentadíssimo.

Araruama

O “Primeiro Ministro”, como é conhecido o ex-prefeito Chiquinho da Educação, comprou uma bicicleta e têm sido visto pedalando pelas ruas da cidade de Araruama. Dizem que o lugar que ele mais tem frequentado é o restaurante do Miguel do Bacalhau. De mascará, boné e pedalando, nem os vereadores que o procuram conseguem reconhece-lo. Chiquinho agora faz parte da “turma do pedal”. Já tem vereador querendo comprar uma bicicleta.

Iguaba Grande

A grande pergunta do município de Iguaba Grande é: “Quem indicou a rampa de acessibilidade da Lagoa de Araruama?” Foi o vereador Júnior Bombeiro ou o vereador Tikinho? Certo é que os dois estão no maior “bate e estica” depois do vídeo feito por Júnior. Tikinho diz que a ideia é dele, já seu colega Bombeiro já festejou a execução da obra feita pela secretária Carla Vale. A inauguração está marcada para o aniversário da cidade, no dia 8 de junho. Vamos aguardar os próximos capítulos.

Búzios

O Comissão de Defesa do Meio Ambiente (CDMA), o Deputado Gustavo Schmidt (PSL), esteve em Búzios na manhã desta quinta-feira (03), em visita ao Rio Una, com ele estavam presentes o prefeito Alexandre Martins e os vereadores Aurélio Barros, Gugu de Nair, Dom de Búzios, Raphael Braga e Niltinho de Beloca. O deputado foi convidado para ouvir e ver, de perto, o que pode acarretar um projeto de transposição de resíduos das estações de tratamento de esgoto para a bacia do Rio Una. Schmidt prometeu intervir na situação. O projeto de transposição vêm sendo criticado por especialistas pela falta de estudos hidrogeológicos oceanográficos e sanitários para dimensionar seu real impacto ambiental e socioeconômico, palavras dos representantes de Búzios.