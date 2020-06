O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 04

Búzios

A vereadora Gladys Nunes, segundo informações, anda muito triste depois da decisão do TRE. Pessoas próximas da vereadora dão conta que a moça acusou o golpe. Agora só resta esperar os próximos capítulos da novela eleitoral.

Araruama

O grupo do ex-prefeito André Mônica anda desconfiado que o pré candidato Rodrigo Meira, pode tá conversando com o primeiro ministro Chiquinho da Educação. Até porque o primeiro ministro Chiquinho da Educação, segundo os políticos de Araruama, sabe jogar e muito no campo das articulações políticas. O motivo seria as críticas que Mônica vem recebendo de Meira. Será?

Arraial do Cabo

A notícia falsa, fake news, envolvendo o prefeito Renatinho Vianna foi de grande repercussão no município cabista. Para desmentir, o prefeito participou do programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM. Renatinho deixou no ar que sabe de onde veio a notícia. Isso demonstra que a eleição em Arraial do Cabo vai ser uma loucura.

São Pedro da Aldeia

O empresário Fábio do Pastel pretendente em breve se pronunciar sobre sua pré candidatura a prefeitura de São Pedro da Aldeia. Animado, Fábio do Pastel nos bastidores vem conversando com várias lideranças políticas, mas, por enquanto, prefere manter segredo. No canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, todo mundo quer saber quem são essas lideranças.

Cabo Frio

Muito estranho a decisão da Câmara de vereadores em aprovar o Projeto de Lei que cria a Codescaf- Companhia de Desenvolvimento de Cabo Frio- uma sociedade mista de economia mista. Mais preocupante que a maior acionista é a prefeitura (51%). Só os vereadores Rafael Peçanha e Vaguinho votaram contra. Os demais disseram “amém”. Triste Câmara de Vereadores que teve coragem de votar em caráter de urgência. Infelizmente, a Câmara de Cabo Frio não representa os anseios da população e serve aos anseios do executivo. O povo tá de olho.

Iguaba Grande

O vereador Jeffinho do Gás foi para as redes sociais desmentir uma notícia veiculada na cidade de ele teria discutido com seus pares. Jeffinho até disse que ele é uma “flor” e não briga com ninguém. Então tá…