O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 06

Cabo Frio

O rompimento do prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, com o vice-prefeito Felipe Monteiro saiu das páginas de política para ganhar as policiais. Felipe Monteiro registrou um boletim de ocorrência na delegacia contra um servidor conhecido como Sérgio Ribamar a quem acusou de invadir e revirar o gabinete dele na prefeitura. Ribamar ocuparia o cargo de assessor especial do prefeito. Esta semana, em entrevista ao Bom Dia Litoral, Felipe Monteiro além de romper com Adriano, fez duras críticas à Antônio Carlos Vieira, o Cati e ao vereador licenciado Miguel Alencar, Chefe de Gabinete do prefeito.

Búzios

A ida da vereadora Gradys Nunes ao hospital de Búzios deu delegacia. Os profissionais do hospital foram prestar queixa da vereadora acusando-a arruaça e quebradeira. Gladys nega tudo e diz estava cumprindo com seu dever. Em um vídeo gravado, a vereadora cita o prefeito André Granado e o secretário Joãozinho Carrilho. Ela tá de volta!

Araruama

O ex-prefeito André Mônica não cita nenhum nome, mas diz que Rone Rossy e Penha Bernardes são belos quadros e todos os dois podem e tem capacidade para formar chapa para o pleito de outubro. Na verdade, um deles vai ser escolhido para vice de André Mônica.

Iguaba Grande

Rola nos corredores da Câmara de Iguaba Grande que o vereador Balliester Werneck trabalha para ser vice-prefeito de Vantoil Martins. Caso não consiga, ele pretende ser o mais votado da cidade. Então tá…

Arraial do Cabo

No futebol todo time tem um jogador referência e na política não é muito diferente. No município de Arraial do Cabo, no time político do prefeito Renatinho Vianna, a referência é o secretário Cláudio Bastos. Ninguém pode negar que o moço domina o “meio de campo ” da política.

São Pedro da Aldeia

A vereadora Leni Santos aproveitou as férias merecidas da Câmara para viajar com o marido Carlindo Filho. No canhão, rola que a nobre edil foi ao Nordeste. Soube escolher o destino.