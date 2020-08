O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 06

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, vai devolver os dez respiradores cedidos a Cabo Frio pela prefeitura do Rio, a pedido do deputado Sérgio Luiz Costa, o Serginho. Adriano reafirmou que oito aparelhos não servem para o tratamento da COVID-19, que os equipamentos estão sucateados e que não vale a pena arcar com os custos dos reparos já que os aparelhos serão devolvidos após o fim da pandemia. Adriano disse, ainda, que antes de devolver os equipamentos vai entrar em contato com a Secretaria de Saúde do Rio para saber se eles tem as peças de reposição necessárias para colocar os respiradores em funcionamento.

Arraial do Cabo

A Câmara de vereadores de Arraial do Cabo está fechada e as atividades suspensas depois que uma servidora testou positivo para COVID-19 e que um vereador, que não teve o nome divulgado, apresentou sintomas da doença. Todos os funcionários que estiveram em contato com a servidora infectada foram afastados, até que seja certificado que não houve contágio. A recepção do prédio ficará fechada ao público. O presidente da Câmara, vereador Thiago Félix, também suspendeu as sessões até o próximo dia 18, podendo haver convocação extraordinária dos vereadores caso necessário.

São Pedro da Aldeia

O vereador Ediel Teles está rindo atoa e soltando fogos de alegria. O motivo é o apoio que conseguiu de sua colega de Câmara, Leni de Carlindo. A moça desistiu da pré-candidatura e vai apoia-lo. Um verdadeiro presente de papai Noel.

Araruama

O julgamento da apelação da prefeita Lívia e seu marido, Chiquinho da Educação, virou tema de debate em Araruama. O casal contesta a decisão da justiça de Araruama por improbidade administrativa. Os adversários da dupla saíram “atirando para todos os lados”. É agora, o quê vai acontecer?

Búzios

Os profissionais da educação de Búzios promovem na tarde desta quinta-feira (14), uma nova asssmbléia virtual para decidir o destino da chamada Greve Pela Vida que completa dois meses no sábado. A direção do SEPE Lagos informou que a categoria vai debater os problemas enfrentados pelos trabalhadores em educação que, segundo eles, foram criminosamente convocados pelo governo para o retorno ao trabalho presencial nas escolas. A categoria é contra o retorno às escolas sem que haja as condições necessárias para salvaguardar as vidas tanto dos profissionais como de toda a comunidade escolar.

Iguaba Grande

O encontro para jogar a chamada “pelada” e bater papo, vem acontecendo as quartas-feiras em Iguaba e ontem foi dia. Vários pré-candidatos estavam desfilando e comendo um suculento churrasco. Dizem que Júnior Bombeiro só servia o amigo Fabinho, que deixou Renatinho da Saúde vermelho de ciúmes. A saída para Renatinho foi abraçar Dr. Jales. Salve-se quem puder!