O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 06

Araruama

A noite desta quinta-feira (06) na câmara de Araruama foi festiva e teve moção de aplausos. Os agraciados foram o Frei Luiz Fernando, pároco da Igreja de São Sebastião, que recebeu moção das mãos do vereador Eloi Ramalho, e a aniversariante da noite, a secretária de educação Luiza Cristina, aniversariante da noite, recebeu das mãos dos vereadores Thiago Moura e Magno Decho. Os vereadores Nelsinho do Som, Roberta, Oliveira, Penha e Aridinho aproveitaram para tecerem elogios a secretária que se emocionou. Parabéns!

Iguaba Grande

A ida dos secretários Eron Bezerra, Valdecir Júnior e Fábio Oliveira à Brasília foi festejada pelo governo iguabense. Iguaba Grande deverá receber cerca de R$ 5 milhões em emendas parlamentares. A princesinha da Região dos Lagos merece.

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno esteve no Rio de Janeiro com o secretário de Turismo do Estado, Gustavo Tutuca, tratando de assuntos relacionados ao Turismo pós-pandemia. Durante o encontro o prefeito também falou sobre a implantação de uma sinalização turística. Um sonho dos empresários do ramo da hotelaria.

Búzios

A eleição da mesa diretora da Câmara de Búzios, para o segundo biênio, foi uma das mais quentes de todos os tempos na cidade. A prisão do vereador Lorram Silveira esquentou o caldeirão político da cidade. Conclusão: o atual presidente, Rafael Aguiar, foi reeleito e alguns vereadores que defendiam a candidatura de Lorram saíram “chamuscados” com o prefeito Alexandre Martins.

Cabo Frio

Rola nos corredores da prefeitura de Cabo Frio que o governo está preocupado com tal CPI da Covid-19. O maior problema é que o prefeito, neste momento, não anda bem com os vereadores que estão da postura de alguns secretários e do próprio governo. Então é bom ficar atento, já CPI todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina.

São Pedro da Aldeia

Zé Maia, pai do vereador Vitinho, está fazendo exames para passar por uma cirurgia no olho esquerdo, no Hospital Do Olho, em São Pedro. Segundo consta, Zé Maia tem catarata. Ele está querendo enxergar mais.