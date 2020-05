O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 07

Iguaba Grande

Os vereadores Jeffinho do Gás e Adalberto Moreira protocolaram o projeto de redução de salários na tarde desta quarta-feira (06). Segundo fontes, a reunião dos vereadores ficou marcada para dia 12 de maio.

Cabo Frio

A pré candidatura do vereador Aquiles Barreto noticiada no programa Bom Dia Litoral, com exclusividade, foi o assunto nas rodas políticas. Aquiles já fala como pré candidato a prefeitura de Cabo Frio por onde passa, ele diz que teria o apoio do ex-prefeito Marquinho Mendes. E agora?

São Pedro da Aldeia

O ex-vereador Elson Pires já assumiu a secretaria de Serviços Públicos de São Pedro da Aldeia. Dizem que com carta “branca” do prefeito Cláudio Chumbinho. Novas mudanças devem surgir nos próximos dias com a chegada do novo secretário.

Arraial do Cabo

O secretário de Governo de Arraial do Cabo, Cláudio Bastos, continua desafiando o vereador Tom Porto a provar o que falou sobre licitação de R$ 1.200 milhão. No beco da fofoca, o que se fala é a turma de Renatinho Vianna anda chamando, Tom de fake. “Pode isso Arnaldo”?

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho, nem mesmo com a pandemia, para de inaugurar. Nesta quarta-feira (06) ela inaugurou uma creche no bairro Três Vendas. Segundo a prefeita, é a oitava de um total 13 que serão inaguradas. A moça não para.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que o prefeito André Granado encomendou uma pesquisa de opinião e pediu para que Instituto colocasse os nomes de Joice Costa, Dom de Búzios e Joãozinho Carrilho. Vamos aguardar o resultado.