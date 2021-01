O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 07

Cabo Frio

A Tenda da Triagem da Covid-19 em Cabo Frio, fechou as portas nesta quinta-feira (07). Segundo informação da assessoria de imprens foi por falta de médicos, que resolveram paralisar as atividades por não ter recebido os salários da administração anterior. A prefeitura enviou uma nota para o Jornal de Sábado, confira:

“A Secretaria de Saúde informa que, nesta quinta (7), a tenda ao lado da Upa do Parque Burle para triagem de atendimento à Covid-19 está fechada por falta de médicos. Parte dos profissionais que atuam na unidade paralisou o trabalho devido à falta de pagamento pela gestão anterior. Em virtude do problema, os atendimentos estão sendo realizados na Upa do Parque Burle.A atual gestão busca regularizar os pagamentos deixados em atraso, e, além disso, também está procurando médicos para contratação na rede municipal de saúde. Profissionais que tiverem interesse devem encaminhar currículo para gabinete@saude.cabofrio.rj.gov.br. A Secretaria de Saúde ainda planeja descentralizar os pontos de atendimentos referentes ao novo coronavírus. A proposta é de que os Esf’s e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) passem a realizar esta função, em vez dos atuais três polos de triagem que atendem toda a cidade.”

Iguaba Grande

O vereador Marciley Lessa, que disputou a eleição presidencial da câmara de Iguaba Grande, sumiu das ruas desde do dia 1° de janeiro. Dizem que o nobre edil está muito triste em casa. Os amigos de Lessa culpam o vereador Alan Rodrigues, que em cima da hora virou a casaca. Que coisa!

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, vêm enfrentando algumas dificuldades para montar sua equipe médica, para atuar no município cabista. Aliás, isso vem acontecendo em vários municípios da Região dos Lagos. Em momento de pandemia do Coronavírus, encontrar médicos disponíveis está cada dia mais difícil.

Búzios

As secretarias de Obras, Saneamento e Meio Ambiente de Búzios, em parceria com a concessionária Prolagos, realizaram nesta quinta-feira (7) a operação “Lagoa Limpa”, no bairro Geribá. A operação tem como objetivo inspecionar todas as residências que ainda não estão ligadas a rede coletora de esgoto. São muitos os imóveis que não estão conectados à rede.

Araruama

Após eleição de presidente da Câmara de Araruama, os corredores da casa legislativa araruamense ficaram agitados. Por ter sido votado por todos edis, Júlio César Coutinho vai ter que “dar carinho” à todos. Como vai conseguir, ninguém sabe.