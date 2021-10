O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 07

Búzios

Buzios é a única cidade da região no top dez dos destinos litorâneos mais pesquisados para outubro, segundo levantamento do site de reservas de hospedagem BOOKING.COM. A cidade da região aparece na sexta colocação da lista que leva em consideração as buscas feitas por usuários de todo o Brasil, nas primeiras três semanas de setembro, para viagens ao longo do mês de outubro. Rio e São Paulo encabeçam o ranking seguidas de Ubatuba, Guarujá e Ilhabela, Buzios e Paraty. Apenas dois destinos ficam fora desses estados: Porto de Galinhas e Gramado.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de Sao Pedro da Aldeia, Fabio do Pastel, foi recebido, ontem, em Brasília, pelo presidente Jair Bolsonaro e se tornou o primerio prefeito da região a ter uma audiência com o Presidente. Fabio do Pastel, que é bolsonarista, se disse emocionado. Ele estava acompanhado pelo Chefe de Gabinete, Moisés Silva; plo secretario de Urbanismo Fernando Frauches e pelo novo assessor do governo, Edmilson Bittencourt.O prefeito disse que Bolsonaro foi atencioso e lembrou das festas na Base Aerea e Naval que costumava frequentar. Fabio convidou o presidente a visitar a cidade para inaugurar a Escola Civico Militar ainda sem data e o presidente, apesar da agenda, prometeu avaliar a possibilidade de visitar Sao Pedro.

Cabo Frio

A secretaria de cultura vai ocupar ao prédio da Praça Gentil Gomes de Faria, a Praça da Melhor Idade, no bairro da Passagem, retomado ontem pela prefeitura. O governo despejou a Associação de Moradores e Amigos de Cabo Frio que ocupava o imóvel. A determinação surpreendeu o presidente da Associaçao Benefito Ribeiro, o Benê do Village. A prefeitura, em nota, informou que o local vinha sendo usado de forma indevida, por pessoas que nao representam a Uniao das Associação de Moradores, como depósito para guardar materiais de terceiros. Além disso, estava depredado, sem janelas e com muita sujeira.

Araruama

O clima na câmara de Araruama anda tão quente que na última sessão o vereador, Magno Decho, pediu o vereador e Pastor Sergio Murilo, para fazer um oração. Nos corredores da câmara, o que se fala é que o casal “só love ” colocou fogo no “parquinho.” A cadeira da liderança do governo, que era ocupada pelo vereador, Amigo Valmir, está sendo cobiçada, pelos vereadores, Luiz do Táxi, Nelsinho Do Som e Tyago Moura. O vereador Russo diz que não quer, mas “pisca” olho. Então…

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio das Secretarias de Turismo e Segurança Pública, esteve em reunião com lideranças dos grupos Ciclísticos Pedala Arraial e ACICAF nesta terça-feira (5). O objetivo do encontro foi debater e apresentar o andamento das ações em prol da mobilidade urbana e segurança dos ciclistas no Município. Também foi celebrado apoio junto às Secretarias, para a recepção de grupo de cicloturistas vindos do Espírito Santo, que chegarão à cidade no próximo feriado (12) e ao ato solidário “I Pedal Kids” no dia (17), promovido pelo Coletivo Pedala Arraial em prol do Dia das Crianças e da conscientização quanto às regras no trânsito.

Iguaba Grande

Os vereadores Marcilei Lessa e Marcelo Durão, estão voltando de Brasília nesta quinta-feira (07), festejando. Segundo os próprios, com ajuda da deputada federal, Soraia Santos, Iguaba Grande, vai receber quatro ônibus escolares, uniformes, cadeiras, mesas e materiais didáticos. O secretário, Eronildes Bezerra, também foi à Brasília e está feliz da vida.