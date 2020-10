O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 08

Iguaba Grande

As campanhas eleitorais no município de Iguaba Grande ainda estão se iniciando e tendem a ficar quentes depois das entrevistas da Rádio Litoral FM, que terão início na próxima semana, terça-feira (13). Todos os 4 candidatos vão falar de suas propostas, durante 20 minutos.

Araruama

A campanha dos principais candidatos a prefeitura de Araruama ganhou as redes sociais e vem chamando a atenção dos araruamenses. De um lado, a candidata a reeleição, Lívia de Chiquinho, que já realizou 4 comícios virtuais. Do outro, o opositor, ex-prefeito André Mônica, que também deu início aos comícios pela internet. Nas rodas de bate papo da cidade não se fala em outra coisa. Aliás, já estão sugerindo que os comícios não sejam no mesmo horário.

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Paulo Lobo, virou garoto “propaganda” e foi para as redes sociais falar de seu candidato, Fabio do Pastel. Na postagem, Lobo diz ter analisado todos os candidatos de São Pedro da Aldeia, e, na sua opinião, optou pelo melhor. Dizem que é só o começo.

Cabo Frio

A Justiça determinou o despejo de mais uma família da Rua da Torre, em Tamoios, distrito de Cabo Frio. A decisão da juíza Silvana da Silva Antunes, estabelece o prazo de noventa dias para a desocupação do imóvel. Cerca de 6 mil famílias estão ameaçadas de perder suas casas por causa de uma ação de reintegração de posse movida pela Enel. A concessionária alega que as casas foram erguidas irregularmente, em área próxima à linha de transmissão de energia. Moradores negam e dizem que chegaram a rua antes das Torres de transmissão. Situação muito complicada.

Búzios

Os ambulantes de Búzios poderão retornar as praias do balneário no fim de semana prologado pelo feriado da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. O prefeito André Granado autorizou a retomada da atividade em novo decreto de flexibilização das medidas de propagação ao novo coronavírus. O Decreto também autoriza a reabertura de Casas de Festas e realização de eventos em salões e centro de convenções, limitados a um terço da capacidade total e respeito ao distanciamento.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, garantiu, ontem, que todos os servidores alvos da Operação Máquina de Rapina foram exonerados. O prefeito disse que cabe a polícia e ao Ministério Público, fiscais das Leis, investigar, apurar e punir os responsáveis pelos crimes.

A delegada Patrícia Aguiar entregou na tarde de ontem, pessoalmente na sede prefeitura, um ofício informando a decisão da Justiça que determinou o afastamento de todos os investigados dos cargos pelo período de seis meses.