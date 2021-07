O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 08

Arraial do Cabo

Atendendo à solicitação da Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, a Prolagos iniciou nesta quarta-feira (7), a obra de revitalização da estação de bombeamento localizada na Praça do Sindicato, no Centro. A concessionária iniciou a obra, após entendimento com a Prefeitura. A revitalização da estação de bombeamento da Praça do Sindicato faz parte do projeto de melhorias operacionais do sistema de esgotamento sanitário já implantado.

Cabo Frio

O Sindicato dos Servidores de Cabo Frio impetrou ação na justiça contra a prefeitura e a COMSERCAF para derrubar um Decreto do prefeito José Bonifácio, que troca o pagamento de horas extras por folgas. O advogado do sindicato, José Augusto de Queiroz, garante que o decreto é ilegal e lembra que existe lei municipal que regulamenta as horas extras e não estabelece folga como compensação. José Augusto classifica o decreto de “absurdo e covarde”.

São Pedro da Aldeia

O procurador de São Pedro da Aldeia, advogado Peter Sammerson, disse que vai adotar todas as medidas para cobrar ao Grupo Salineira, a multa prevista em contrato pela suspensão dos serviços, no valor de R$ 8,8 milhões. O Grupo anunciou a suspensão dos serviços da Viação São Pedro no município a zero hora desta quinta-feira (08). O município foi à Justiça em busca de uma liminar que obrigue a empresa a manter o serviço por, pelo menos, seis meses.

Araruama

A situação da secretária de segurança de Araruama, Flávia Corrêa, parece que vai se complicando cada dia mais. Inicialmente, era só vereador Oliveira da Guarda que vinha fazendo críticas a sua atuação. Só que na sessão da última terça-feira (06), a vereadora Penha Bernardes e o vereador Elói Ramalho, também endossaram o discurso de Oliveira. Está ficando difícil para a secretária.

Iguaba Grande

O governador do Estado Cláudio Castro estará na Região dos Lagos nesta sexta-feira (09). Ele participa de inaugurações e visita obras nos municípios de Iguaba, São Pedro e Cabo Frio. A agenda do governador começa por Iguaba, onde ele inaugura, às 9h, a unidade da FAETEC. O evento deve contar com diversos políticos.

Búzios

O vereador João Carlos Souza dos Anjos, o Dom anunciou na terça (06) que deixará a cadeira da Câmara Municipal de Búzios para ocupar a Secretário Municipal de Turismo. O vereador Uriel da Saúde entrará como suplente. Segundo o vereador Dom, o convite foi feito oficialmente pelo prefeito Alexandre Martins. No discurso na Tribuna, ele salientou a importância da pasta que assumirá. Ele classificou o turismo como principal motor para recuperar o desenvolvimento econômico da cidade. Dida Gabarito também volta à Câmara com o pedido de licença do vereador Lorran Gomes da Silveira.