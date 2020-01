O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 09

Iguaba Grande

O vereador Alessandro Grimauth agora joga no “time” do prefeito Vantoil Martins. Dizem que tem mais gente chegando. O próximo pode ser o locutor Ciel.

Araruama

Uma matéria no SBT sobre o condomínio “Minha Casa Minha Vida”, em Araruama, vem dominando as rodas de bate-pao e fofocas. De um lado, o trio de oposição: Penha Bernardes, Oliveira da Guarda e Valéria Amaral, do outro: a prefeita Lívia de Chiquinho. O caldeirão está fervendo e pelo visto vai pegar “fogo”.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que a vereadora Gladys Nunes teve um encontro com o ex-vereador Alexandre Martins. O encontro teria sido para tratar do pleito eleitoral deste ano. Há quem garanta que pode sair um acordo político. Será?

São Pedro da Aldeia

Pesquisa para saber das preferências do povo para o eleição de outubro em São Pedro da Aldeia é o assunto mais comentado no canhão. O que se sabe é que o empresário Carlos Roberto Silva teria encomendado tal pesquisa. Todos os pré- candidatos estão indo à casa do moço.

Cabo Frio

Servidores da Companhia de Desenvolvimento de Cabo Frio- COMSERCAF- cruzaram os braços e fecharam a sede da empresa no bairro Monte Alegre. O protesto é contra o não pagamento dos salários da categoria. O evento ocorreu na manhã desta quinta-feira (09) de janeiro.

Arraial do Cabo

O prefeito Renatinho Vianna ficou indignado com os vândalos que quebraram bancos e cobertura da Praça da Bíblia. A Polícia está investigando o caso.