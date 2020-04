O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 09

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, considerado um dos piores prefeitos de todos tempos pelos moradores, em meio a pandemia do Coronavírus continua tropeçando. Com a credibilidade política muito abalada, Adriano Moreno chorou em uma postagem as redes sociais quando pediu para que todos ficassem em casa. O moço tá “perdido”.

Araruama

Costureiras com a mão na obra e a prefeitura com o material. Assim a prefeitura de Araruama quer, através do projeto “Casa Costura”, contribuir com a sociedade criando proteção para os municípis. É o chamado “fora” coronavírus.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins implantou Barreira Sanitária na manhã desta quinta-feira (09) no município. O decreto de n° 1.893/2020 também limita a entrada de turista na cidade. A preocupação é o feriado da Semana Santa neste fim de semana

Búzios

As cestas básicas que estão sendo distribuidas pela prefeitura de Búzios para famílias de alunos moradores do município desencadiaram uma grande polêmica. O prefeito André Granado ficou muito bravo com a oposição, a qual ele atribui os “boatos” de super faturamento. Segundo o prefeito, tudo vem sendo acompanhado pelo MP e Juiz da cidade. Os Guardas Vidas ouviram atentamente o desabafo do prefeito.

Arraial do Cabo

Renatinho Vianna, prefeito de Arraial do Cabo, pretende diminuir seu próprio salário, do vice-prefeito e dos secretários. Dizem que o presidente da Câmara, Thiago Fantinha, questionou e ficou preocupado. Pode ser com medo de ter que seguir o exemplo do executivo. Será?

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca que Edmilson Bitencourt voltou para a prefeitura. Edimilson, que é veterano na política, teria sido convidado para criar as estratégias políticas. Olho na eleição!