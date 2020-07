O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 09

Búzios

As coisas não estão boas para a vereadora Gladys Nunes. Para começar, a justiça a proibiu de entrar em prédios públicos como vinha fazendo em Búzios. Por último, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu por unanimidade rejeitar o pedido de anulação do julgamento da prestação de suas contas.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio, em nota, divulgou nesta quarta-feira (08) demissão de 300 servidores, entre médicos, emfermeiros e pessoal administrativo, que não terão contratos renovados. A informação inicial de demissão de 700 servidores da saúde, em meio a pandemia do novo coronavírus é sem o pagamento dos meses de maio e junho causou indignação dos servidores. O governo, na nota, informa que os contratos estavam vencidos desde do dia 2 junho e esclarece que a prefeitura tem a prerrogativa de renovar ou não os contratos vencidos.



São Pedro da Aldeia

As conversas no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia tem sido sobre composição de chapa dos pré candidatos a prefeitura. Dizem que Fábio do Pastel pretendente escolher um nome que nunca esteve envolvido na política da cidade. Dr. Stefano Leite deve fechar com Edmilson Bitencourt, Bruno Costa, já fechou com Elsangela Vieira, Bia de Guga e Paulo Santana estão conversando com lideranças políticas. Agora é só aguardar.

Araruama

A denuncia que está na Câmara de Araruama tem tirado o sono de alguns vereadores . Os personagens envolvidos estão cercados de mistérios. segundo o Sombra de Araruama. Na “trama” o Barbudo e o Olho de Gato. De um lado um grupo querendo que a denuncia seja lida e do outro a turma do abafa. O que vai acontecer ninguém sabe.

Iguaba Grande

Quem anda tranquilo na Câmara é o presidente Balliester Werneck. Todo mundo sabe que ele andou estressado, mas o “bombeiro” Vantoil Martins, com a mudança que fez na pasta da saúde, o tranquilizou. Dizem que o sub secretário Renato tirava o sono de Balliester. Foi só Renato deixar o transporte da saúde que reinou paz.

Arraial do Cabo

O ex-vereador Dinho vem tentando de todas as formas sensibilizar o ex-prefeito Andinho para unir forças na pré candidatura de Tê. Só que, segundo informações, Andinho não se mostra interessado. Será porque?