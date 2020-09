O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 10

Cabo Frio

Informações dão conta de que Marquinho Mendes e Aquiles Barreto não estão falando a mesma língua e a parceria política pode ter chegado ao fim. Aquiles, que não é sobrinho de sangue de Marquinho, mas de consideração, teria ido a uma reunião no apartamento de Marquinhos com seu colega Miguel Alencar, na noite de terça-feira. A conversa durou pouco mais de 20 minutos e Aquiles saiu muito bravo.

Arraial do Cabo

Tá difícil arriscar um palpite sobre o nome do escolhido para compor chapa com o pré-candidato a prefeito, Renatinho Viana. Três nomes fazem parte da lista e são eles o secretário de saúde Antonio Carlos Kafuru, o secretário de administração Kall Alemão e o ex-vereador Assis. Quem vai ser o escolhido?

Búzios

O partido Patriotas pode se tornar motivo para uma grande batalha eleitoral em Búzios. Segundo informações, há rumores de que o grupo do pré-candidato a prefeito, Joãozinho Carrilho, tenta uma aproximação da sigla. A turma do pré-candidato a prefeito, Henrique Gomes nega, mas não esconde a irritação ao ser perguntado sobre a hipótese. Para esquentar ainda mais o momento pré eleitoral, a galera de Joãozinho, onde vai diz que o Patriotas está chegando. Que coisa!

São Pedro da Aldeia

O pré-candidato a prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, não confirma, mas no canhão da fofoca se especula o nome do Dr. Júlio Dentista para compor chapa como vice. Só no próximo sábado, ocasião em que o partido PODEMOS estará realizando sua convenção, é que será divulgado o nome. Agora é só aguardar.

Araruama

A confusão está formada, já que o ex-vereador Luiz do Táxi diz que não abre mão de ser candidato a vereador e confirma sua pré-candidatura pelo PL. Dizem que por onde ele passa, fala que pode até entrar na justiça caso neguem vaga a ele. Luiz do Táxi é irmão da vereadora Penha Bernardes, que também quer concorrer a reeleição. E agora?

Iguaba Grande

A boca maldita de Iguaba Grande quer saber quem vai ser o vice do pré candidato a prefeito Tahim. Até o momento ninguém sabe de nada e nem arrisca nome. Mistério!