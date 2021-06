O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 10

Arraial do Cabo

A eleição da Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (AREMAC), que deve acontecer no dia 31 de julho, pode ter duas chapas. Chapa 1 composta pelo atual presidente, Eraldo Cunha. Chapa 2, encabeçada por Aldicergio Soares. Mas, na Praia Grande, já surgiu nesta semana, chegando até a Explanada dos Ministérios, que Aldicergio não reuniria condições de ser candidato por não ser sócio da Associação. Fica a pergunta, Aldicergio é ou não sócio da Aremac?

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio quer pagar os salários de dezembro em etapas, por faixa salariais, a partir deste mês. A proposta foi apresentada ontem a dirigentes sindicais, pelo secretário de administração Ruy França. Os primeiros a receber serão os estatutários ativos, aposentados e pensionistas da administração direta e indireta que recebem até dois salários mínimos líquidos. O governo propôs manter as negociações com os sindicatos para definir o pagamento dos demais servidores não beneficiados pela proposta. Uma nova reunião foi marcada para a próxima segunda-feira (14), quando o governo deverá apresenta as datas dos primeiros pagamentos.

São Pedro da Aldeia

A Câmara de São Pedro vive uma grande expectativa por conta da votação das contas do ex-prefeito Cláudio Chumbinho, referentes ao ano de 2018. O primeiro vereador a se pronunciar, dizendo que votaria a favor das contas do ex-prefeito, foi Chiquinho de Dona Chica. Nos corredores existem relatos que o vereador Franklin da Escolinha está em dúvida. O vereador Mistura fala para os colegas, que se Drº Stefano lhe fizer algum pedido, não vai conseguir negar. No Canhão, tem gente que garante que Chumbinho poderá contar com o voto do vereador Chimbiu.

Iguaba Grande

O encontra na casa do vereador Elifas Ramalho, que reuniu os vereadores Júnior Bombeiro, Marcelo Durão, Luciano Silva, Balliester Werneck, Alan Rodrigues, o prefeito Vantoil Martins e o secretário Fabinho, deixou um ponto de interrogação. O que teria sido tratado durante o evento? Quatro vereadores não compareceram: Júnior Negão, Paulo Rito, Baiquinho e Robertinho. Dizem que o quarteto foi convidado. Por que será perderam a “boca livre”?

Búzios

O prefeito Alexandre Martins voltou a afirmar ser contra a transposição do esgoto tratado da lagoa de Araruama para o Rio Una, durante reunião com representantes da Prolagos, nesta quarta-feira, para discutir o projeto. O novo presidente da concessionária, Pedro Freitas, apresentou um estudo sobre a disposição final dos chamados efluentes tratados das Estações de São Pedro, Iguaba e do Jardim Esperança. Ele garantiu que a concessionária busca a melhor alternativa, mas lembrou que os resíduos precisam ser lançados em algum lugar. Uma alternativa a transposição que está em estudo seria um emissário submarino.

Araruama

Segundo os fofoqueiros de plantão, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Cláudio Barreto, anda mesmo querendo colocar seu nome na lista de pré-candidatos à Assembleia Legislativa de 2022. Porém, uma fonte do Governo Lívia de Chiquinho, garante que ele terá que receber a “benção” do “Primeiro Ministro”, Chiquinho da Educação. Cláudio, que mostrou força elegendo a esposa Roberta Barreto como vereadora, segundo fontes, anda dizendo que tem “muita lenha pra queimar”.