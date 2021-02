O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 11

Arraial do Cabo

O Carnaval está cancelado em Arraial do Cabo. Decreto assinado pelo prefeito Marcelo Magno proíbe a realização de festas e eventos que causem aglomerações entre os dias 12 e 21 de fevereiro. O governo também proibiu blocos, desfiles, trios elétricos e caixa de som portátil, além da entrada de ônibus de turismo na cidade na modalidade “day use”. Meios de hospedagem e barcos de passeio poderão operar com capacidade reduzida a 70%. Restaurantes, bares, quiosques, centros comerciais podem funcionar até a meia-noite. Música ao vivo nos estabelecimentos somente até às onze da noite.

Cabo Frio

Crescem nas redes sociais denuncias de fura filas na vacinação contra a COVID-19 em Cabo Frio e governo é alvo de uma enxurrada de criticas por conta do descontrole e da falta de transparência.

A vacinação de pessoas que não estão na da linha de frente da Saúde, nem fazem parte do grupo de risco, tem provocado revolta. Muitos fura filas tem exibido o cartão de vacinação em postagens nas redes sociais.

A prefeitura, em nota, diz que o calendário do Governo Federal prevê a vacinação de todos os profissionais de saúde na primeira fase, não apenas os que atuam na linha de frente contra a Covid.

Araruama

O vereador Nelsinho do Som já começou sua campanha para ser presidente da Câmara de Araruama, em 2022. Dizem que Nelsinho, começou nutrindo seus pares com um belo caldo de feijão na adega do Artur, nesta terça-feira (9). Nelsinho, cheio de disposição, pagou a conta feliz. Segundo o Sombra, o único que não estava feliz era o Luiz do Táxi. Será porque?

Búzios

A prefeitura de Búzios está montando uma tenda para atendimento à pacientes com sintomas da Covid-19, ao lado do hospital Rodolpho Perissé. O prefeito Alexandre Martins esteve no local acompanhando todos os detalhes. Vale lembrar que a tenda faz parte de um TAC firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, postou na suas redes sociais as novas lixeiras que foram instaladas na orla da Lagoa. O legal é que as madeiras usadas foram reflorestamento. Na verdade, é um grande passo para uma cidade limpa. Parabéns!

São Pedro da Aldeia

A notícia de uma possível entrada do ex-secretário de Fazenda, do governo do ex-prefeito, Paulo Lobo, Marquinho, no lugar do atual, Reinaldo Martins, deu o que falar na prefeitura aldeense. Dizem que causou o maior “zumzum.” O “babado” teria surgido no canhão da fofoca. Claro que pode ser apenas mais uma fofoca dos linguarudos da cidade.