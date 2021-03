O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 11

Iguaba Grande

Segundo informações da “turma da fofoca”, o ex-candidato a vereador, Renatinho da saúde, anda muito tristinho pela cidade. O motivo seria a falta de convites de seu amigo vereador Junior Bombeiro, para eventos que vem realizando. Por exemplo, o churrasco do último final de semana. Durante a campanha, a dupla andava por todos os cantos de Iguaba, depois da eleição os dois não têm sido vistos juntos.

Araruama

Cartazes de protesto, cruzes de madeira e rosas brancas para homenagear os 187 mortos pela COVID-19 marcaram a manifestação fúnebre de servidores de Araruama, na manhã desta quinta-feira (11). Os manifestantes saíram do Paço Municipal caminhando até a Praça da Bíblia em protesto contra o que classificam de má gestão da crise pelo governo e contra a reabertura das escolas e a retomada das aulas presenciais.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro, Fábio do Pastel, foi eleito por unanimidade para presidir a nova diretoria do Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ). A eleição foi realizada nesta quarta-feira (10), durante a reunião anual do Conselho de Associados, composto por representantes do poder público, empresas e organizações não-governamentais (ONGs) dos municípios da área de abrangência. O prefeito de Silva Jardim, Fabrício Azevedo, será o vice-presidente. A nova diretoria ocupará os cargos durante o biênio 2021-2023.

Arraial do Cabo

O ex-prefeito Wanderson Cardoso de Britto, o Andinho, foi visto na pizzaria da Mari, em Arraial, com o empresário João Marco e o ex-vereador e ex-candidato a prefeito, Ton Porto. Segundo o sombra, o papo estava bastante divertido. Em uma outra mesa, estava o vereador Spencer Cardoso só observando o trio.

Cabo Frio

Um projeto, do vereador João Roberto de Jesus da Silva, está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Cabo Frio, e visa legalizar lotadas no município. No projeto, o vereador cria o chamado Sistema de Transporte Complementar, que vai operar com veículos de pequeno e médio porte. As linhas serão definidas pela prefeitura e terão permissão para operar pelo prazo de cinco anos. O projeto estabelece que as linhas deverão atender áreas onde o transporte coletivo não chega e horários em que os ônibus transitem com superlotação. Roberto de Jesus considera superlotação os ônibus que circulam com mais de 10 passageiros em pé.

Búzios

Na manhã de ontem (10), o prefeito, Alexandre Martins, recebeu a visita do Deputado Estadual, Felipe Peixoto (PSD). Na pauta, o cenário político atual, desafios da nova gestão e solicitação de recursos e investimentos para o município. “Mais um grande amigo de Búzios e que vai colaborar com o crescimento do nosso município”, disse Alexandre.