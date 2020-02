O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 13

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho chamou o quarteto de oposição de “patetas” e causou um grande furor na Câmara. Os vereadores Oliveira Zagueirão. Penha Bernardes, Valéria Amaral e até Gabriel Vargas, que atualmente faz parte do grupo da prefeita, ficaram bravos. A vereadora Penha Bernardes preferiu dizer que se ser atuante é ser pateta, pode chamá -la de pateta. Então tá…

Cabo Frio

A nomeação do novo secretário de Saúde de Cabo Frio, o ex-deputado Iranildo Campos, não foi publicada na edição desta quinta-feira do jornal responsável pelas publicações oficiais da prefeitura. A exoneração do médico Carlos Ernesto Dornellas também não foi publicada. Iranildo é o quarto secretário a assumir a Saúde no governo Adriano Moreno. O ex-deputado assumiu informalmente a secretaria no início da semana. Desde então, vem realizando reuniões com servidores da pasta e visitando unidades de saúde.

Búzios

O secretário Joãozinho Carrilho anda tão focado na pré-candidatura a prefeito de Búzios que já emagreceu alguns quilinhos. Na prefeitura o que se fala é Joãozinho Carrilho tem acompanhamento de uma nutricionista. Após o Carnaval, o prefeito André Granado vai anunciar seu pré-candidato pode ser Joãozinho.

Arraial do Cabo

Em entrevista à Rádio Litoral FM,94,5, na manhã desta quinta-feira (13), o pré candidato à prefeitura cabista, Walter Lucio, o Tê, disse que está preparado para gerir a prefeitura. Tê fez duras críticas à política de turismo implementada pelo município na atualidade. Ao ser perguntado sobre o distanciamento de seu primo respondeu dizendo que “ama Andinho e o mesmo é seu compadre”.

São Pedro da Aldeia

O presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Bruno Costa, esteve no gabinete do prefeito Cláudio Chumbinho nesta quinta-feira (13). Rola nos corredores da Câmara que Renatão, homem de confiança, recebeu um áudio do prefeito em “tom” de convocação. O presidente deixou o gabinete do prefeito sorridente.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins conseguiu segurar a língua do secretário de Meio Ambiente, Marco Antonio. Dizem que o grande responsável por este feito é o secretário de Obras, Paulo Rito. O capitão do time de Vantoil.