O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 13

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, exonerou todos os servidores ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas do governo. A medida é justificada, de acordo com o decreto, pela grave situação financeira e a necessidade de adoção de um plano de reestruturação administrativa. A prefeitura não informou quantos funcionários foram exonerados, nem a economia que a medida irá gerar. A publicação no Diário Oficial lista apenas os cargos em que os comissionados foram mantidos, como secretários, procuradores e servidores das Comissões de Licitação.

Araruama

A inauguração do píer do Ferry boat, em Araruama, promete ser bastante concorrida neste fim de semana. Rola nos corredores da Câmara que até vereador de oposição vai comparecer. Será?

Arraial do Cabo

Os fofoqueiros de plantão da Praça Guarani dão como certo o fechamento do ex-prefeito, Andinho, com o empresário Marcelo Magno. Segundo os próprios, Andinho tenta costurar com Tê a composição da chapa rumo ao pleito eleitoral deste ano.

Búzios

O projeto de lei do prefeito André Granado, que cria o Auxílio Emergencial para estudantes não será votado em regime de urgência. O vereador João Carlos Alves de Souza, propôs o aumento de 200 para 800 reais e agora o caso virou polêmica. O vereador acusou o governo de fazer política.

São Pedro da Aldeia

Rola nos corredores da Câmara de São Pedro da Aldeia, que a vereadora Mislene não ficou nada satisfeita com a notícia do apoio da vereadora Leni de Carlindo, ao vereador Ediel Teles. As informações dão conta que a moça ficou brava e foi falar com o presidente da casa, Bruno Costa.

Iguaba Grande

O pré-candidato a vereador de Iguaba Grande, Júnior Bombeiro, anida não sabe em qual partido vai disputar a eleição. Dizem que o moço está com coração dividido entre o Patriota E MDB. O homem está valorizado.