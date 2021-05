O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 13

Arraial do Cabo

O município cabista completa hoje 36 anos de emancipação política administrativa. Para comemorar, vários eventos acontecerão, mas, em função da Covid-19, todos serão transmitidos na página do Facebook da Prefeitura. Pela manhã de hoje, aconteceu o hasteamento das bandeiras, na frente do prédio da prefeitura, e o presidente da Câmara, Ângelo Shogum, quando encontrou Jésus, no gabinete, segundo informações, teria cochichado em seu ouvido a seguinte frase: “se eu fosse prefeito, você não estaria aqui”. Quase que o “barraco desabou”, como diria a música. Os galos estão comentando que bateu ciúmes no vereador. Por falar em galo, a turma da fofoca está dizendo que o “galo não cantou” nesta madrugada, fazendo uma alusão ao ex-secretário Márcio Galo.

Búzios

A desembargadora Giselda Leitão Teixeira, da 4ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, levou para o plenário do Tribunal o novo pedido de habeas corpus da defesa do vereador de Búzios, Lorram Silveira. O vereador, preso desde o dia 30 de abril, é acusado de corrupção, associação criminosa, estelionato e teve a prisão decretada com base na delação de dois comparsas no esquema de falsificação de alvarás: Jonatas Brasil Rodrigues Silva, o “John John”, e Thiago Silva Soares. Eles apontaram Lorram como o responsável pelo esquema de falsificação, mediante pagamento de propina. Os dois revelaram que recebiam os alvarás diretamente das mãos do vereador, para quem também entregavam o dinheiro.

Araruama

O vereador Oliveira, conhecido como “zagueirão”, segundo informações, ficou “P. da vida”, ao ouvir o Quadro das fofocas do Sombra, em que fala que ele e sua colega, Penha Bernardes, estão entrosadissimos com o “Primeiro Ministro”, Chiquinho da Educação. Ele teria falado no grupo de vereares que não é “puxa-saco” de Chiquinho e não o ama tanto. O moço está bravo e quer saber quem é o Sombra de Araruama.

Cabo Frio

O vereador Léo Mendes (foto) anda mesmo nervoso com o prefeito José Bonifácio e fazendo críticas ao governo. Nos corredores da Câmara, alguns colegas dele andam dizendo que Léo vai “o vereador vai beber água suja mesmo, água barrenta”. Então tá.

Vereador Léo Mendes

São Pedro da Aldeia

O aniversariante de quarta-feira (12), Quione, que teria sido exonerado da Secretaria de Serviços Públicos, pelo prefeito Fábio do Pastel, está rindo atoa. Afinal, já diziam os antigos “quem tem padrinho, não morre pagão”, e Quione conseguiu Eron Bezerra como padrinho, que rapidamente ligou para uma grande empresa da Região dos Lagos e praticamente acertou um emprego para o ex-servidor público. Dizem em São Pedro que o ex-secretário Elson Pires também teria dado uma ajuda. Que homem sortudo!

Iguaba Grande

E continua a luta dos vereadores de Iguaba. Eles insistem para que o presidente da Câmara, Balliester Wenerck, convoque a eleição da mesa diretora. Mas até agora, o vereador não se sensibilizou. E agora, quando será?