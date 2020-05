O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 14

Cabo Frio

Quem estava na secretaria de Saúde de Cabo Frio, na tarde desta quarta-feira (14), foi surpreendido com uma baita confusão promovida por uma servidora que reclamava estar há três meses sem pagamento. Segundo informações, a mesma teria promovido um quebra-quebra no local. O prefeito Adriano Moreno estava na secretaria, o que bastou para surgir boatos de que ele tinha sido agredido. O prefeito em rede social desmentiu.

Iguaba Grande

O vereador Alessandro Grimauth está sendo acusado de ter colocado “água no chopp ” dos vereadores Jeffinho do Gás e Adalberto Moreira. Alessandro Grimauth, que é presidente da Comissão de Constituição, Redação e Justiça da Câmara, fez seu papel e buscou orientação do MP, o que resultou no arquivamento do projeto de redução de salários de prefeito, vice e vereadores.

Arraial do Cabo

Depois da live, o sumiço. Rola na Praça do Guarani em Arraial do Cabo que o vereador Tom Porto fez a live em frente o Fórum e sumiu. Há quem garanta que o contra ataque do secretário Cláudio Bastos foi fulminante.

Búzios

A eleição de outubro pode ser a cópia da segunda eleição do prefeito André Granado se reelegeu. Pelo visto, vai ser muito dividida. Até o momento constam da lista de pré candidatura Alexandre Martins, Joice Costa, Gladys Nunes, Joãozinho Carrilho, Henrique Gomes, Leandro do Bope e Tolentino.

São Pedro da Aldeia

Em função da pandemia do Coronavírus, no 16 de meio não haverá o tradicional desfile cívico em São Pedro da Aldeia. A prefeitura convidou aqueles que amam São Pedro da Aldeia para fazerem postagens nas redes sociais em tom homenagem aos 403 anos da Aldeia.

Araruama

Mesmo em plena pandemia do Coronavírus a prefeita Lívia de Chiquinho continua inaugurando. Nesta quinta-feira (14), a prefeita fez postagem da obra de asfaltamento da Rua Afrânio Valadares até a Aldeia dos Pescadores. A moça não para.