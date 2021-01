O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 14

Araruama

Uma mulher vai comandar a Secretaria Municipal de Transportes de Araruama. A prefeita Lívia de Chiquinho nomeou a senhora Katia Gonçalves para a pasta dos transportes. Vale lembrar que a prefeitura araruamense é governada por uma dupla femenina, Lívia de Chiquinho, prefeita e Raina Alcebíades, vice. Elas estão no poder. Parabéns!

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, aumentou em quase R$ 300 mil reais por ano a despesa do município com cargos comissionados sem ouvir a câmara, como manda a lei. A reforma administrativa, criada por ele e publicada na edição desta terça-feira (12) no diário oficial, ultrapassa em pouco mais de R$ 22 mil Reais mensais o teto da reforma aprovado pela câmara em Julho de 2019. Bonifácio criou, por exemplo, 50 cargos de secretários adjuntos com salário de R$ 7.650, para para 17 secretários que vão receber por mês R$ 8.650 por mês.

Búzios

Os vereadores de Búzios votaram, nesta quarta-feira (13), as contas do exercício de 2011, do ex-prefeito, Mirinho Braga. As contas estavam na câmara desde agosto de 2020 com parecer contrário à aprovação pelo TCE-RJ. O vereador Lorran Silveira comentou o parecer do TCE-RJ e deu seu voto contrário. Os vereadores se abstiveram da votação alegando não terem tido tempo para analisar o processo.

Arraial do Cabo

No Café da Tarde desta quarta-feira (13) com a imprensa o prefeito Marcelo Magno disse que pode criar um decreto de “calamidade financeira” no município. Segundo o próprio, a situação do município é muito difícil no momento, mas tem certeza que superar. O também disse ter encontrado apenas um respirador no hospital e que já teria conseguido mais três. Sobre o vice-prefeito, Sérgio Carvalho, que esteve conduzindo a prefeitura durante 9 dias, Marcelo Magno, disse que o moço fez pagou até processo de fogos e artifícios de 2019. Loucura, loucura, loucura.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins efetuou os pagamentos dos servidores da prefeitura. Havia uma preocupação porte do executivo por causa do recadastramento das contas bancárias. Final foi feliz e o pagamento foi depositado nesta terça-feira (12). Todo mundo feliz!

São Pedro da Aldeia

Sem tempo para se dedicar a secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Pedro da Aldeia, o empresário Cláudio Viviane, pediu para deixar a pasta. O prefeito Fábio do Pastel, aceitou o pedido e deve nomear um novo nome nis próximos dias. No bastidores o que fala é que Viviane pediu para sair por problemas de saúde.