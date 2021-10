O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 14

Cabo Frio

O governador Claudio Castro inaugura amanha, às nove da manhã, o Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro, em Cabo Frio, antigo UNILAGOS, que vai atender a pacientes vítimas da COVID e das sequelas causadas pela doença.

A unidade estava fechada desde dezembro de 2020. Uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro possibilitou a reabertura do Hosptial que funcionara com cerca de 50 leitos ao custo de pouco mais de R$ 17 milhões de Reais aos cofres públicos.

O novo hospital presta homenagem ao médico sanitarista e ex-reitor Hesio Cordeiro, professor do Instituto de Medicina Social da Uerj (que leva seu nome) e um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde.

Búzios

Um coquetel no Iate Clube de Búzios, esta noite, vai marcar o lançamento do Festival Gastronômico de Búzios, o Degusta Buzios, que tem início nesta sexta-feira e se estende pelos próximos três finais de semana. Os pratos principais tem preços fixos de R$28 Reais e as sobremesas estarão à venda a R$22 Reais. O Degusta Buzios promete unir boa gastronomia, arte e cultura. Cerca 80 bares e restaurantes participam com criações exclusivas de renomados chefs e especialidades caiçaras. O Festival acontece em vários pontos: Rua das Pedras, Manoel TurÌbio de Farias, Orla Bardot, Praça do Centro e Ossos.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo, anuciou, ontem, o pagamento de 16 milhões de Reais em dívidas previdenciárias deixadas por governos passados. De acordo com a prefeitura, só com INSS, o município pagou o montante de pouco mais de R$ 12 milhıes de Reais acumulados ao longo de exercícios anteriores e que nao eram repassados ao Órgão. O Instituto de Previdência Cabista também recebeu da prefeitura o valor de R$ 3.600 mil Reais relacionado a verbas como Impostos de Renda e Impostos Sobre Serviços que também não eram repassados ao Instituto.

Araruama

Os fofoqueiros de plantão dos corredores da câmara de Araruama, estão falando que os vereadores, Russo do Ferro, Penha Bernardes, Oliveira da Guarda e Elói Ramalho, não teriam sido convidados para a reunião da prefeita, Lívia de Chiquinho. Já não bastasse isso, dizem que o cotado para ser líder de governo, Thiago Moura, andou falando que não quer a cadeira que foi do vereador, Amigo Valmir. Será?

Iguaba Grande

O homem da mangueira, vereador, Junior Bombeiro, anda mesmo magoado com, Osmani O De. Segundo informações, Bombeiro, não foi receber o deputado federal,Gutemberg Reis, só para não encontrar, Osmani que voltou para o gabinete do prefeito, Vantoil Martins. O moço magoou de vez. O chefe de Gabinete do Vantoil Martins, fez de tudo, não conseguiu levar o nobre edil até o gabinete.

São Pedro da Aldeia

A galera do canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia continua dizendo que a situação do secretário de Educação Professor Elias a frente da pasta é crítica. Na prefeitura, tem gente dizendo que a professora, Sheila Atala, é nome lembrado por alguns componentes do governo do prefeito, Fábio do Pastel. Agora é só aguardar.