O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 15

Búzios

As candidaturas de Valdir Virgens para prefeito de Búzios, pelo AVANTE, e da vice, Meire Braga, foram indeferidas pelo Juiz eleitoral Danilo Marques Borges. O magistrado, na sentença, justificou a decisão informando que o candidato deixou de apresentar os documentos exigidos pela legislação em vigor. Valdir recorreu da decisão, dizendo que não recebeu nenhuma notificação eletrônica e que enfrentou uma série de dificuldades para entrar no sistema para receber as notificações e cumprir as exigências.

São Pedro da Aldeia

A justiça desapropriou a Fazenda Negreiros, em São Pedro da Aldeia, e incorporou a área de 1.350 hectares ao patrimônio do INCRA. A Fazenda é palco do principal conflito agrário da região, devido a ocupação de dezenas de famílias de agricultores que integram o Acampamento Emiliano Zapata, alvo de grileiros e pistoleiros. Em julho passado, o conflito resultou na morte do agricultor Carlos Augusto Gomes, o Mineiro. O homem que se diz proprietário da terra foi preso pelo crime.

Cabo Frio

Os municípios da região dos Lagos vão receber pouco mais de 4,3 milhões de reais, da Lei Aldir Blanc, que vai destinar 600 reais por três meses para pagamento de renda emergencial aos trabalhadores da cultura. O município de Cabo Frio vai receber a maior parcela, 1,4 milhões.

Arraial do Cabo

O grupo do candidato a prefeito Renatinho Vianna festejou o deferimento da candidatura nesta quarta-feira (14), como se estivesse em um campeonato. Aliás, atualmente não está nada fácil passar pelo crivo da justiça. Na espera pelos deferimentos estão os candidatos: Henrique Melman (PDT), Marcelo Magno (SD), Ton Porto (DEM) e Willian Luz (PT). Haja coração!

Araruama

Bateu ciúmes na relação política em Araruama. Segundo informações, tudo por causa de um suposto apoio que o médico Marcelo Amaral estaria dando ao candidato, Elói Ramalho. Os fofoqueiros de plantão da Praça falam que quem mais sofre com o apoio é Beto Dias. Que coisa!

Iguaba Grande

Nesta quarta-feira (14), candidata a prefeita de Iguaba Grande, Grasiella Magalhães (PP), foi a segunda do município ser ouvida na Rádio Litoral. A primeira entrevista aconteceu na terça-feira (13), com a candidata Margoth Cardoso (PT). Hoje, o entrevistado será o candidato a reeleição, Vantoil Martins (Cidadania) e na sexta (16), Washington Tahim. Iguaba Grande ferve com as entrevistas.