O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 15

Arraial do Cabo

A sessão da Câmara de vereadores cabista, que regularizou a situação dos pescadores da Marina, está dando o que falar entre a classe trabalhadora. Motivo: a votação contrária dos vereadores Tuquinha e Juliano. Além de votar contra, Tuquinha mandou uma mensagem ameaçadora para os filhos de pescadores da Praia dos Anjos: “Enquanto continuar do jeito que está, mais lá na frente, tomara que o filho de vocês não vá pescar na Praia Grande ou no distrito, porquê eles vão ser apedrejados lá”. Uska galo!!!

Cabo Frio

O Secretário de Governo, Aquiles Barreto, foi abordado em uma lanchonete em frente a Câmara de Cabo Frio, por volta das 14 horas, pelo conhecido Maguinho Caipifruta que lhe fez uma cobrança. Sentado à mesa estava o blogueiro Glauber, do site Rlagos, que não entendeu nada. Segundo informações, Maguinho teria falado: “me paga o que me deve”, e teria ouvido do secretário que era para passar em sua sala. Parece que essa divida não é de hoje, mas ninguém sabe do que se trata.

São Pedro da Aldeia

A polêmica está no ar. O prefeito Fábio do Pastel, ainda em campanha, prometeu aos moradores do Bairro Campo Redondo, diante das reclamações, que se ganhasse a eleição, fecharia a pedreira. Uma reivindicação antiga de moradores, que reclamam do barulho das explosões e da poeira que pode causar doenças respiratórias. No canhão da fofoca, a galera montou um “Você Decide”, e anda perguntando: “Para você, Fábio consegue interromper as atividades da Pedreira?”.

Búzios

O vereador Raphael Braga, filho do ex-prefeito Mirinho Braga, fez uso da tribuna da Câmara para defender o auxílio emergencial municipal, preocupado com as famílias menos favorecidas de Búzios, que estão sem emprego. Durante o discurso, ele criticou que algumas pessoas, de forma maldosa, querem que ele seja mal interpretado na Câmara. De bate pronto, ele isentou seus colegas e mandou um recado para o prefeito Alexandre Martins: “Aqui não tem ninguém querendo colocar faca no seu pescoço”. Raphael é oposição ao atual governo. A discussão sobre o auxílio promete ser intensa nos próximos dias.

Iguaba Grande

O simpático Renatinho da Saúde, que foi candidato a vereador na última eleição, não sabe o que fazer com a tamanha repercussão nas redes sociais de uma possível ida a casa do amigo Marquinho enfermeiro para degustar um vinho e comer uns pastéis. O negócio vazou e já tem gente dizendo que Renatinho montou o “kit pandemia”: Vinho Malbec e pastel. Dizem que o moço anda desconfiado que o mentor de tudo é o seu amigo, vereador JB da Saúde.

Araruama

No munícipio araruamense, rola o papo que o “primeiro ministro” Chiquinho da Educação não anda nada satisfeito com o vereador Amigo Walmir. Pelo que se sabe, Chiquinho bloqueou o edil no WhatsApp. O motivo teria sido o requerimento enviado pelo vereador à prefeitura, para saber detalhes de uma licitação. Os vereadores Russo, Thiago Pinheiro, Penha Bernardes, Oliveira da Guarda e Eloy Ramalho também teriam assinado o tal requerimento. Tem gente dizendo que o primeiro ministro vai colocar todo mundo no “Salão Azul”.