O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 16

Cabo Frio

Como falam no dia à dia: deu ruim para o ex-prefeito Alair Corrêa. Alair tentou entrar no PCdoB e a executiva do partido estadual não legitimou a inscrição. O vice prefeito de Cabo Frio teria falado para amigos que trabalhou para puxar o “tapete ” de Corrêa. Será?

Búzios

O vereador Miguel Pereira se lançou pré-candidato a prefeito do município de Búzios nas redes sociais. Segundo o próprio, após analisar o cenário político de Búzios se viu no direito de se laçar pré candidato a prefeitura. Na Praça Santos Dumont, os fofoqueiros falam que Miguel Pereira busca a vice de Alexandre Martins.

Iguaba Grande

O Sombra já descobriu que o vereador Adalberto Moreira ficou triste após visitar a ex-prefeita Grasiella Magalhães na semana passada. Dizem que Adalberto fala até em não ser candidato este ano. Muita calma nessa hora.

Araruama

O vereador Nelsinho do Som está festejando a entrada do pré candidato a prefeitura de Araruama em seu partido PMN. Dizem que Nelsinho anda bem nas pesquisas e tenta convencer Rodrigo Meira a ser candidato a vereador em outubro. O padrinho, pelo visto, é o primeiro ministro Chiquinho da Educação.

São Pedro da Aldeia

O vereador Ediel Teles dos Santos, o Ediel do Espeto, deixou o prefeito Cláudio Chumbinho furioso. O motivo teria sido a votação do Orçamento do município. Ediel teria costurado e emendado tudo. Se o prefeito quiser pagar uma conta de luz tem que passar pela Câmara. O prefeito ficou tão bravo que o secretário Eron Bezerra sumiu uma semana. Fofocas do Canhão.

Arraial do Cabo

O pré-candidato Tê encomendou uma pesquisa para saber de suas condições para encarar a campanha rumo a prefeitura. Ao ser perguntado sobre o resultado, ele se limitou em dizer: “estou crescendo”. Então tá…