O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 16

Cabo Frio

A entrevista do deputado estadual Dr. Serginho, no programa Bom Dia Litoral, na manhã desta quarta-feira (15), teve grande repercussão. Durante a entrevista, o deputado disse quer saber quanto a prefeitura de Cabo Frio gastou na aquisição do novo hospital. Informações dão conta que durante todo dia só se falava na entrevista nos corredores da prefeitura, para não dizer no gabinete do prefeito. Dizem que o prefeito ficou bastante nervoso ao saber da entrevista.

Búzios

Após prefeito André Granado anunciar o primeiro caso de Coronavírus positivo no município, a galera da política desapareceu. Dizem até a que críticos das cestas básicas sumiram do Facebook. Muita calma nessa hora.

Iguaba Grande

Boa notícia para os moradores de Iguaba Grande. A Secretaria de Saúde do Estado descartou mais um caso: a paciente é uma criança de 8 anos notificada no último dia 6. Com está atualização tem 5 casos confirmados, 3 suspeitos, 11 suspeitos e 2 mortes.

Arraial do Cabo

A delegada Patrícia de Paiva Aguiar, vinda da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, é a nova titular da Delegacia de Arraial do Cabo. Dr. Renato dos Santos Mariano assumiu a Delegacia do aeroporto Internacional do Rio.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Claudio Chumbinho, não deu entrada no pedido de calamidade pública, como vários prefeitos do Estado. Chumbinho se recupera de uma forte pneumonia em casa.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho fez a entrega do Hospital de Campanha Covid-19 para a população nesta quarta-feira (15). Além do Hospital, a prefeita ressaltou a importância do projeto Deliry Coronavírus, também implantado está semana no município para atender pessoas acima de 60 anos em casa. A moça tá espertinha.