O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 16

São Pedro da Aldeia

O Pronto Socorro Jose Seve Neto pode virar Hospital Municipal em Sao Pedro da Aldeia. O secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, visitou a cidade ontem e prometeu estudar a proposta do prefeito Fabio do Pastel.

A secretaria municipal de Saude, Maria Marcia Fontes, e os aos representantes da Organização Social (OS) responsável pelo pronto-socorro apresentaram a estrutura da unidade ao secretario e a equipe da secretaria de Estado. Segundo ela, o projeto de transformar o Pronto Socorro em Hospital ja foi apresentado em reunião na Secretaria. Serão investidos recursos estaduais para equipamentos médicos e mobiliários.

Araruama

Araruama inicia nesta sexta-feira, a aplicação da terceira dose da vacina contra a COVID em idosos de 90 a 110 anos. A vacinação será na Praça Joao Hélio e Subprefeitura de Sao Vicente.

É preciso apresentar documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e comprovante de vacinação das duas doses. A vacinação acontece de nove da manha as quatro da tarde.

De acordo com calendário divulgado pelo município, na próxima semana serão vacinados com dose de reforço moradores de 89 a 86 anos. Segunda serão vacinados idosos de 89 anos. Na terça os de 88. Quarta serão imunizados os de 87 e, na quinta-feira, os de 86 anos.

Búzios

Búzios está entre os destinos turísticos mais promissores do mundo, segundo o site de viagens Trip Advsor. O balneário da região perde, apenas, para Martinica, no Caribe, e Panama City, na Florida. O site destaca as vinte praias de Búzios, com aguas cristalinas mas, também, as galerias de nível internacional, clubes e butiques e os luxuosos cafés á beira-mar que atraem a elite dos viajantes. Búzios é a única cidade da região a figurar na relação de 25 destinos mais promissores do mundo. Holbox Island , no México; St Ive, no Reino Unido; Colorado Springs, nos Estados Unidos, além de Mar Del Plata, na Argentina, também figuram na relação.

Iguaba Grande

Os vereadores, Marcilei Lessa,o Baiquinho e Marcelo Durão, estão de malas prontas para Brasília. Segundo os mesmos, o objetivo da viagem viabilizar recursos para o município iguabense. O vôo tá marcado para o próximo dia 27 setembro. Tem gente dizendo nos corredores da câmara que o presidente, Balliester Wernec, vai fazer “careta ” ao ver passagem do coleguinha, Marcelo Durão. Que coisa!

Arraial do Cabo

O desembargador Antônio Carlos Nascimento Amado, da Terceira Camara Cível do Tribunal de Justiça, concedeu Habeas Corpus ao ex-prefeito de Arraial do Cabo Renatinho Vianna que estava foragido da Justiça. O desembargador lembra na decisão que as denúncias foram investigadas e arquivadas pela Procuradoria de Justiça em 2017 e classifica o processo como tentativa de “requentar” provas antigas com novos novos depoimentos, que nao comprovaram que o ex-prefeito lidere organização criminosa.

Amado ainda ironiza o decreto da prisao ao afirmar que Renatinho, quando prefeito, sequer foi afastado para que os crimes fossem investigados mas, após deixar o cargo. O apontado como um perigosíssimo chefe de quadrilha, sem sequer ser ouvido.