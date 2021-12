O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 16

Cabo Frio

O número de alunos que não conclui o ensino fundamental em Cabo Frio é de 59%, segundo investigação do Ministério Publico do Estado. O percentual está bem abaixo da meta de 95% estabelecida pelo Plano Nacional de Educação. A investigação revelou, também, que apenas 31,1% das crianças de zero a 3 anos frequenta creche. O percentual de crianças de 4 e 5 anos que estão na creche ou pré-escola, de 87,4% também abaixo da meta. O município não tem creche com berçário e disponibiliza apenas 166 vagas para crianças de 1 a 2 anos. O MP lembra que, apesar dos números lamentáveis, Cabo Frio permanece se negando a estadualizar as turmas de ensino médio.

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia realizou o pagamento da segunda parcela do 13o salário dos servidores públicos nesta quarta-feira. O objetivo é fomentar a economia local, especialmente diante do atual cenário pandêmico. A primeira parte do abono de fim de ano foi paga no dia 15 de julho.

Búzios

A Câmara Municipal de Búzios vota, na sessão desta quinta-feira, projeto de Lei do prefeito Alexandre Martins que cria a Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Integração e extingue 46 cargos de encarregados. Entre as atribuições da nova secretaria está a viabilização de políticas de desenvolvimento urbano sustentável, além da criação e divulgação do calendário de eventos culturais e do turismo de Buzios. De acordo com Alexandre Martins, as alterações na estrutura administrativa do município nao terão impacto nas contas públicas nem vai provocar aumento de despesa, mas uma redução de gastos no valor de R$ 3.160 Reais por mês.

Araruama

Pescadores da Lagoa de Araruama protestaram hoje em frente ao Fórum de Sao Pedro da Aldeia. O objetivo é pedir que a Justiça que obrige a Prolagas a cumprir uma decisão que a empresa ignora há seis anos. A concessionária foi condenada pelo desastre ambiental na Lagoa de Araruama em janeiro de 2.009. A justiça nao aceitou a tese da defesa que atribuiu a mortandade de peixes a força maior, devido a grande quantidade de chuva que modificou a salinidade da Lagoa. A juíza Anna Karina Guimaraes, na Època, determinou o pagamento de seis salários mínimos mais R$ 20 mil Reais a cada um dos pescadores. O vereador Alexandre da Colônia, lembrou, ontem, que a ação se arrasta ha 13 anos e que espera que a empresa cumpra a decisão da Justiça.

Arraial do Cabo

Uma gripe forte está derrubando muita gente na região dos Lagos. O prefeito de Arraial do Cabo, é prova disso. O moço ficou bastante debilitado e em casa sem condições de cumprir sua agenda. Todo cuidado é pouco.

Iguaba Grande

Em sessão extraordinária, hoje na câmara de Iguaba Grande, os vereadores vão voltar projeto que dispõe sobre abono para os servidores da educação. Nos corredores rola que o homem da mangueira, vereador, Júnior Bombeiro, pode ser o condutor da sessão, caso o presidente da câmara, Balliester Wernec, não apareça. Balliester, segundo informações anda indisposto. Seria a gripe?