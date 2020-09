O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 17

Búzios

Com oito candidatos a prefeitura de Búzios, a eleição deste ano promete ser emocionante. Esses são os candidatos: Alexandre Martins, José Serafim, Henrique Gomes, Tom Vianna, Joãozinho Carrilho, Leandro do Bope, Joice Costa e Tolentino Reis. Quem leva?

Araruama

Os fofoqueiros de plantão de Araruama estão falando que a escolha do vice na chapa de André Mônica foi feita pelo trio, Marcelo Amaral, Rony Rossi e o empresário Bruno Correia. Isso que dizem as línguas ferinas da cidade.

Cabo Frio

O Coronel quer uma cadeira na câmara de Cabo Frio. O Coronel Ruiy França desistiu da candidatura de prefeito pelo Cidadania, e se lançou candidato a vereador. Dizem que alguns candidatos ficaram preocupados.

São Pedro da Aldeia

Os cientistas políticos de São Pedro acreditam que a eleição deste ano vai ser a mais equilibrada da história do município. Segundo alguns, tudo pelo fato de não ter “medalhões” disputando o pleito.

Arraial do Cabo

A convenção do Republicanos de Arraial do Cabo, que segundo organizadores teve cerca de cinco mil pessoas, teve um momento de grande emoção. Foi choro do candidato a vice, Darlan Costa, no palco, abraçado com o candidato a prefeito, Renatinho Vianna. Na realidade, neste país, ver um negro num local de destaque, em cima de um palco é emocionante mesmo.

Iguaba Grande

A princesinha da Região dos Lagos, Iguaba Grande, vai ter quatro candidatos a prefeito. São eles: Margoth Cardoso (PT), Grasiella Magalhães (PP), Vantoil Martins (Cidadania) e Washington Tahim (Republicanos). Briga boa!