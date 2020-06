O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 18

Cabo Frio

Ainda é grande a repercussão da vinda da Polícia Federal a Cabo Frio. Por onde se passa todo mundo comenta. Já empresário Marcelo Tenera, quando perguntado por amigos a operação da Polícia Federal, diz que não é investigado e está com denunciante. O moço teria denunciado um possível oferecimento de propina por parte de um assessor do prefeito Adriano Moreno.

São Pedro da Aldeia

Uma reunião na manhã desta quinta-feira (18) com a presença do deputado estadual, Vando Família, marcou o fechamento da pré candidatura da chapa, Bruno Costa e Elizangela Vieira, para o pleito eleitoral deste ano. Estavam também presentes os vereadores, Vitinho de Zé Maia, Naldinho Linhares e o ex-prefeito Carlindo Filho.

Iguaba Grande

O ex-secretário de Meio Ambiente de Iguaba, Marco Antonio, já se diz pré candidato a vereador com a ex-prefeita Grasiella Magalhães. Para alguns colaboradores do governo Vantoil Martins não foi surpresa a atitude de Marco Antonio. A pergunta é quem vai acreditar no ex-secretário?

Araruama

O pré-candidato a prefeito de Araruama, Rodrigo Meira continua afirmando que não vai retirar sua pré candidatura a prefeitura de Araruama. Mas na Praça da Fofoca tem gente que garante que ele já registrou um café com o primeiro ministro Chiquinho da Educação. Será?

Búzios

A vereadora Joice Costa, que também é pré candidata a prefeita de Búzios, vem conversando com o grupo do também pré candidato a prefeito. Joice e Joãozinho fazem parte do grupo do prefeito André Granado e, pelo visto, vão caminhar juntos.



Arraial do Cabo

Antonio Carlos Kafuru e o ex-vereador Assis estão na luta para ocupar a vaga de vice-prefeito do prefeito Renatinho Vianna, pré candidato a reeleição. Dizem que todos dois tem uma grande torcida. Segundo um morador cabista, se fosse uma corrida de cavalo estariam os dois cabeça com cabeça.