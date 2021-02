O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 18

Cabo Frio

A ação da Polícia Militar, na madrugada de domingo (14), na Praia do Forte, em Cabo Frio, continua causando polêmica e reclamações de moradores da cidade. O prefeito José Bonifácio, em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, da Rádio Litoral FM, disse que a ação não o agradou e que vai ter um encontro com comandante do 25° BPM para conversar sobre o episódio ocorrido.

Araruama

O vereador Oliveira da Guarda, anda cheio de moral com a prefeita Lívia de Chiquinho. Segundo informações, Oliveira teria participado de uma licitação e filmado o tal evento. A filmagem chegou aos olhos da prefeita, que mandou cancelar a licitação. Não se sabe o porquê, mas dizem que Chico Pintado não gostou nada. O que isso significa?

Iguaba Grande

Idosos acima de 89 anos são imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, em Iguaba Grande. Todos os dias, de 10 às 17h, a vacinação acontece pelos funcionários da saúde no posto médico localizado na Praça da Estação, no centro da cidade. A estimativa é que sejam recebidos 530 senhoras e 320 senhores, totalizando 850 residentes da terceira idade.

Arraial do Cabo

A contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas em Arraial do Cabo, virou tema de discussão na Praça do Guarani, nesta quinta-feira (18). A proponente é a MSX Prestação de Serviços LTDA e o valor global proposto é de R$ 77.025.00 (setenta e sete mil e vinte cinco reais). Como acontece em Arraial do Cabo, a turma está com a língua “afiada”.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, vem se destacando frente a administração neste início de gestão, segundo alguns vereadores. Para alguns, Martins, que já foi vereador, secretario e vice-prefeito, é muito habilidoso. Na Câmara, dizem que ele “nada de braçada”. O moço tá podendo!

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, teria ido a várias repartições do município, para ver se os servidores comparecer ao trabalho, na quarta-feira de cinzas, após o meio-dia. O papo rolou no canhão da fofoca, durante está quinta-feira (18). Se for verdade, é digno de nota 10.