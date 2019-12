O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 19

Arraial do Cabo

O pré-candidato à Prefeitura de Arraial, que é irmão do ex-prefeito Andinho começou às conversas com lideranças políticas de Arraial. Deivison Cardoso de Brito, de 43 anos, terá do seu lado o que ele tá chamado de “professor”. Seu próprio irmão.

Cabo Frio

Os profissionais da Educação de Cabo Frio voltam às ruas de Cabo Frio. A categoria vai promover a ceia da miséria em frente à prefeitura. Depois rumam para a Câmara de Vereadores. Eles reivindicam o pagamento do décimo terceiro salário. É uma crise atrás da outra no medíocre governo do prefeito Adriano Moreno.

Iguaba Grande

A reunião da Câmara da última terça-feira foi muito quente e teve até bate-boca entre o vereador Jeffinho do Gás e o prefeito Vantoil Martins. O motivo foi a criação de uma usina de reciclagem, que pode afetar, segundo os moradores, os bairros Vila Nova, Iguabinha e Arrastão. O vereador Adalberto Moreira quase foi parar no hospital. Adalberto foi atendido pelo colega vereador e médico Alessandro Grimaldi.

São Pedro da Aldeia

O vereador Bruno Costa anda muito alinhado com o deputado Vando Família. Esta semana Bruno foi ao Rio de Janeiro para encontro com deputado e nesta quinta-feira (19) o deputado veio ao município pagar a visita.

Búzios

A presidente da Câmara de Búzios, Joice Costa, já se recupera em sua residência em Búzios. Sem prazo para voltar as atividades, Joice continua de olho no pleito de 2020. A moça é

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho festejou o pagamento do décimo terceiro e promete o pagamento de dezembro para dia 2 de janeiro de 2020. Vai ser praticamente na virada.