O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 19

Arraial do Cabo

O secretário de Turismo de Arraial, Olavo de Carvalho, fez um apelo aos turistas que estão na região: não venham para Arraial. O governo cabista ampliou as ações para impedir o acesso as praias cabistas. A cidade amaheceu com barreiras de contenção para impedir o acesso as praias da cidade. O governo fechou as entradas da Prainha, Praia Grande e Praia dos Anjos, numa ação conjunta das secretarias de Segurança, Postura e CONTANS. Os acessos as praias do Pontal e a Praia do Forno já estavam fechados.

Iguaba Grande

Rola na boca maldita de Iguaba Grande que o secretário de Meio Ambiente, Marco Antonio, tá muito bravo com o prefeito Vantoil Martins. Tem gente dizendo que Marco Antonio, recém saído, pode até virar oposição ao prefeito. Será?

Búzios

Com essa onda forte de Coronavírus no mundo, quem levou um grande susto foi o pré candidato a prefeito de Búzios, Joãozinho Carrilho. Após exame negativo, Joãozinho tratou ir para às ruas encontrar com o povo. Melhor, é muito melhor assim!

Araruama

O vice-prefeito de Araruama, Dr. Marcelo Amaral, voltou a fazer pronunciamento e desta vez pedindo celeridade a prefeita, Lívia de Chiquinho, na situação do Coronavírus. Para o vice-prefeito, a prefeita tem que passar para os moradores de Araruama as soluções para enfrentar a pandemia do Coronavírus. Amaral também pediu desculpas aos eleitores por não ter conseguido sensibilizar a prefeita.

São Pedro da Aldeia

O ex-vereador Guga de Mica conseguiu mais um partido para apoiar sua esposa, Bia de Guga. Desta vez: quem pedeu para Guga foi Joel PM. Agora conta com o PTC. Joel tá nervoso!

Cabo Frio

O deputado estadual Dr. Serginho, que foi expulso do PSL, assinou a ficha do PRB. Dr. Serginho é pré candidato a prefeito de Cabo Frio e agora tem como aliado o presidente da Câmara, Dr. Luiz Geraldo.