O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 20

Iguaba Grande

Cerca de 20 mil pessoas são esperadas para o carnaval de Iguaba Grande. À folia tem início nesta quinta-feira com show do grupo Bom Gosto, na Praça da Estação. O carnaval de Iguaba terá show com o cantor Naldo Benny, no domingo, artistas locais, DJs e doze blocos que vão desfilar a partir de sábado pelas ruas do centro. Segundo o prefeito Vantoil Martins, o carnaval de Iguaba é auto sustentável.

Arraial do Cabo

Surgiu em Arraial do Cabo mais um pré candidato a prefeito. Trata-se do ex-vereador Dudu de Nardinho. Dudu diz ainda não ter partido definido, mas fala como pré candidato a prefeito pela cidade. Em entrevista no programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, nesta quinta-feira, o moço disse que desta vez vai até o fim.

Búzios

O vice-prefeito de Búzios, Henrique Gomes, se reuniu, está semana, no Rio, com a direção estadual do PSDB. As eleições de outubro foram a principal pauta do encontro. O grupo discutiu, também, o lançamento do projeto “Novo PSDB”, que tem o objetivo de renovar os quadros do partido em todo o país e, principalmente, no interior do Estado e nos municípios da região. O vice-prefeito, que também é pré candidato a prefeitura, se disse empenhado em ajudar na renovação da legenda e na contribuição para a reconstrução do partido nos municípios da Região dos Lagos.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Claudio Chumbinho, encaminhou a Câmara três projetos de lei que prometem provocar polêmica entre os aldeenses após o carnaval. O primeiro autoriza o governo a contratar empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$30 milhões de Reais, para obras de asfaltamento. O prefeito também pede autorização aos vereadores para dividir em 24 vezes o reajuste de 12,08% dos servidores públicos do município. O reajuste é referente aos anos de 2017,2018 e 2019. Chumbinho, em outro projeto que está na Câmara, acaba com o pagamento de bolsas de auxílio a estudantes universitários do município.

Cabo Frio

Uma licitação que seria realizada para prestação de serviços de locação, montagem, desmontagem e operação de sistemas de som amplificado, iluminação, efeitos especiais, geradores, palcos, cerceamento, banheiros químicos e tendas, para atender aos eventos de Cabo Frio, causou grande polêmica na cidade. Tudo por causa do valor que ultrapassou os R$ 14milhões. Se não paga os funcionários, como gastar tudo isso?

Araruama

Os políticos de Araruama a partir desta quinta-feira vão dar uma trégua para pular o carnaval. Isso é o que rola na cidade. Mas depois do carnaval o caldeirão vai ferver no meio político araruamense.