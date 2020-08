O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 20

Araruama

O PSC de Araruama está sendo considerado o “partido da morte”. Dizem que lá só os fortes vão sobreviver. Nomes como Julio César Coutinho, o Julinho, Buda, Nelsinho do Som e Zé Antônio da Agrijar, disputarão uma cadeira na câmara.

Iguaba Grande

O advogado Carlos Magno, especialista em demandas eleitorais e que atua em processos de vários politicos da Região dos Lagos, vai defedender a ex-prefeita Grasiella Magalhães. É sabido que a moça o contratou e agora tem esperança em disputar o pleito eleitoral deste ano.

Búzios

O polêmico empresário, Paulo Beiçudo, ficou emocionado ao ver uma mesa com vários politicos de Búzios, nesta quarta-feira (19). Estavam reunidos o ex-prefeito Mirinho Braga, Rafael Braga, Badico e o pré-candidato a prefeito, Leandro do Bope. Por último chegou o “senador”, Valmir da Rasa.

Cabo Frio

O número de secretarios exonerados pelo executivo cabofriense em 25 meses dá mostra do porquê da crise administrativa do município de Cabo Frio. Segundo matéria da Folha dos Lagos, foram 23 exonerações, com as pastas da cultura e saúde como recordistas de alterações. Aí fica difícil tocar a máquina administrativa.

Arraial do Cabo

O pré-candidato a prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, nega que tenha ido visitar o ex-vereador Dudu De Nardinho. Segundo informações, ele teria dito que não fez convite para Dudu para compor chapa visando as eleições.

São Pedro da Aldeia

A procura pelo vice em São Pedro da Aldeia continua sendo o grande tema na cidade. Segundo os plantonistas do plantão da fofoca, nos próximos dias o município aldeense vai ferver. Vem “notícia bombástica” por aí.