O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 21

Búzios

O Ministério Público ajuizou uma Ação Civil Pública em face do prefeito André Granado por improbidade administrativa. Segundo o MP, dois secretários e empresários são réus na ação. No centro da ação, estão as cestas que ainda estão sendo distribuidas no município.

Cabo Frio

O governo do prefeito Adriano Moreno não consegue vingar. Para se ter uma idéia, ninguém respeita a pessoa do prefeito e muito menos seu governo. O SEPE Lagos tem chamado o prefeito de “caloteiro e criminoso” por escalonado salários em meio a pandemia do Coronavírus. Pelo visto, caminha para ser um dos piores prefeitos de todos de Cabo Frio.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho vai permitir através de um novo decreto abertura de salões se beleza e barbearias a partir de segunda-feira (25). O pronunciamento já foi feito na noite desta quarta-feira (20). Vale lembrar que a Covid-19 não tem dado trégua aos araruamenses. Muita calma nessa hora.

São Pedro da Aldeia

Nos bastidores da política de São Pedro da Aldeia, rola que o pleito eleitoral de outubro várias mulheres testaram participando ativamente. Nomes como de Bia de Guga, Elizangela Lobo e outras fazem parte da lista.

Iguaba Grande

Foto com o ex-secretário de Saúde de Iguaba, Renato Santos, vereador Robertinho e a senhora Márcia Rosa, viraliza. A turma da internet tá fazendo a “festa” nas redes. Aliás, dos sentados à mesa só Renato usa máscara. Como homem da saúde teve seus cuidados.

Arraial do Cabo

Segundo algumas pessoas que estão envolvidas no dia a dia da política de Arraial do Cabo, as visitas de Thiago Fantinha e Tê ao ex-prefeito Andinho podem sinalizar que Tom Porto não está nos planos. Tem gente que já fez a alertar para Tom abrir olho. Será?