O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 21

Cabo Frio

A coleta de lixo e a varrição continuam suspensas por causa da greve dos trabalhadores da COMSERCAF. O presidente do Sindicato dos servidores, Fábio Claudino dos Santos, enviou um ofício ao presidente da COMSERCAF, Jeferson Vidal, pedindo uma reunião para discutir as reivindicações da categoria.



Búzios

O projeto de reformulação administrativa da prefeitura de Búzios chegou à câmara, enviado pelo gabinete do prefeito, Alexandre Martins. O objetivo do prefeito é reformular a estrutura administrativa da prefeitura, estabelecendo as diretrizes de todos os órgãos fa administração.

Arraial do Cabo

Uma visita de um deputado federal é sempre muito importante, principalmente no momento atual. Foi o que aconteceu na quarta-feira (20), o prefeito Marcelo Magno recebeu a visita do deputado federal Laterça em seu gabinete e falou sobre as dificuldades do município cabista. O parlamentar colocou seu gabinete em Brasília a disposição do prefeito e do povo de Arraial do Cabo.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, tem falado para seus colaboradores que acredita que não será difícil administrar o município. Fábio do Pastel é empresário de sucesso e nos finais de trabalho continua como antes, em de seus restaurantes de comida japonesa. Haja fôlego!

Iguaba Grande

Quem foi a prefeitura de Iguaba Grande ontem encontrou com o ex-prefeito, Valdeir Texeira, o Daico. Dizem que Daico foi recebido com tapetes vermelhos. Todo mundo quer saber o teor da conversa.

Araruama

A tranquilidade que a muito tempo não se via na câmara de Araruama têm sido tema em várias rodas de bate-papo da cidade. Aliás, o início dos trabalhos na câmara pelo que se ouve nos corredores deixa claro que a dupla Oliveira e Penha é só paz e amor.