O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 22

Araruama

O vereador Amigo Walmir continua muito bravo com a Procuradora do município, Drª Daniella. O motivo, segundo informações, teria sido um “chá de cadeira” que a doutora teria dado no vereador, o deixando por mais de uma hora esperando por uma informação. Quem estava no local viu que o vereador ficou vermelho de raiva quando ouviu da secretária da procuradora, que ela não poderia atendê-lo. Na sessão da Câmara, Amigo Walmir fez duras criticas e classificou como uma falta de respeito. Em sua defesa, saíram os vereadores Magno Dheco, Eloy Ramalho, Penha Bernades, Oliveira da Guarda, Thiago Pinheiro e Russo. Os demais ficaram só observando.

Búzios

Está marcada para a próxima terça-feira (27) a eleição da mesa diretora da Câmara de vereadores de Búzios. Nos corredores, o que se sabe é que a eleição pode ter dois candidatos: Josué Pereira e Lorran Silveira. O atual presidente da Câmara, Raphael Aguiar não colocou seu nome para disputa e segundo informações, ele teria um compromisso com Lorran. Por sua vez, o vereador Josué, que também estaria pretendendo a cadeira de presidente, quando perguntado, diz que “estão querendo que eu seja presidente”. Agora só aguardar.

São Pedro da Aldeia

Rola no Canhão da Fofoca que os vereadores aldeenses estão numa choradeira só. Segundo os fofoqueiros, motivo seria por quê o prefeito Fábio do Pastel não mandou “nem uma água mineral” para os nobres edis. Um vereador até falou na Câmara que o ex-prefeito Claudio Chumbinho não “mandava água” pra eles. O chorôrô é grande.

Iguaba Grande

Os vereadores da Câmara de Iguaba continuam esperando que o presidente da casa, Balliester Werneck, marque a eleição da mesa diretora. Porém, até agora, quando alguém fala sobre o tema, o atual presidente troca o assunto. Nos bastidores, já tem gente dizendo que Balliester teria dito que só vai convocar a eleição quando “acertar todos os ponteiros” com o prefeito Vantoil Martins. Ninguém entendeu nada.

Arraial do Cabo

O vereador Mário Sergio, o Tukinha Pescador, foi ao Facebook para tentar esclarecer seu discurso na Câmara após votar contra o projeto de lei 042/21, do prefeito Marcelo Magno, que garantia compensação ambiental dos pescadores do bairro da Praia dos Anjos. Durante sua fala, o vereador teria falado que se os filhos dos pescadores fossem pescar na sua área de atuação, a Praia Grande, ou na do outro vereador que votou contrário, Juliano do Distrito, seriam “apedrejados”, o que causou grande revolta na classe. Preocupado com a repercussão que o assunto tomou, Tukinha pediu desculpas e disse não ter vergonha de se desculpar. Valeu, galo!!

Cabo Frio

Um grupo do governo José Bonifácio, capitaneado pelo ex-deputado Janio Mendes, estaria realizando a grande operação “Salva Vidal”. O que se sabe, é que a exoneração do ex-vereador Jefferson Vidal, da presidência da Comsercaf, estaria causando um mal estar político e o prefeito teria manifestado a vontade de trazer de volta Jefferson. Janio comanda a operação de salvamento.