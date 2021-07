O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 22

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins e o secretário de Planejamento e Gestão de Projetos, Eronildes Bezerra, estão buscando a instalação de uma agência do SICOOB para o município de Iguaba. Uma análise de projeto, junto ao município, foi iniciado com objetivo de avaliar a implantação da agência em Iguaba. Vantoil já teria tido um encontro com o Gerente Regional de Negócios do SICOOB, Paulo Roberto Brinati, para tratar do assunto.

Araruama

Um projeto pioneiro da Prefeitura de Araruama vai oferecer um novo lar para moradores de rua no município. Na última terça-feira (20) a prefeita Lívia de Chiquinho formalizou a desapropriação administrativa de sítio, por meio de escritura pública, onde o projeto vai funcionar. As pessoas resgatadas, que desejarem por livre e espontânea vontade, vão poder morar no sítio. Os resgatados terão assistência de equipes de psicólogos e assistentes sociais. Parabéns!

Arraial do Cabo

O Ministério Público quer que a prefeitura de Arraial do Cabo apresente um plano de ações para o retorno presencial das aulas na rede municipal. É o que determina a ação que o MP ajuizou na Justiça contra o município. O governo poderá limitar o percentual de ocupação das salas, de acordo com a bandeira indicativa de contaminação, e deverá facultar o comparecimento do aluno ao desejo de cada família. As aulas presenciais poderão ser suspensas em caso de risco epidemiológico, desde que a decisão seja informada no processo. O MP quer que o prefeito Marcelo Magno seja responsabilizado, pessoalmente, e multado em R$ 10 mil caso descumpra as determinações.

São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia prorrogou até amanhã a vacinação contra a Covid-19 para moradores de 35 anos ou mais. A vacinação de todos os grupos já inseridos anteriormente continua, incluindo os moradores que já estão na data da segunda dose. É necessária a apresentação de documentação pessoal com foto, CPF e comprovante de residência.

Búzios

Os profissionais da educação de Búzios decidiram, em assembleia, manter a chamada Greve Pela Vida contra o retorno das aulas presenciais e por condições apropriadas de segurança sanitária e infraestrutura. A categoria classificou de política irresponsável o retorno presencial, e decidiu adotar uma série de ações que serão implementadas pela direção do sindicado. Entre as ações está a circulação da carro de som denunciando a situação da pandemia, as condições precárias das escolas e exigindo que a Secretaria de Educação e a prefeitura negociem com a categoria.

Cabo Frio

Cabo Frio vai receber investimentos da ordem de R$ 20 milhões do governo do Estado. O pacode de obras inclui a construção do Colégio Estadual Carlos Heitor Cony no distrito, Tamoios. O anúncio foi feito ontem, pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, após reunião, no Rio com o prefeito José Bonifácio a quem classificou de amigo de longa data. O “pacote” do Estado, além da construção da escola, inclui a urbanização de Tamoios, reformas de praças em diversas regiões da cidade e do Posto Regional de Técnica e Científica na delegacia, e a regularização fundiária no segundo distrito.