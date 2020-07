O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 23

Cabo Frio

O vereador Aquiles Barreto continua internado no Hospital Copa Dor, no Rio, com suspeita de Covid-19. O quadro clínico dele, de acordo com boletim médico divulgado ontem, segue estável. Ele foi transferido da UTI para uma Unidade de Terapia Semi- intensiva. No momento, está em cateter de oxigênio, ou seja, não esta entubado, e continua com exames estáveis. O vereador se sentiu mal no domingo retrasado e desconfiou ter contraído o novo coronavírus. Aquiles além de ter perdido o olfato e o paladar foi diagnosticado com pneumonia.



Iguaba Grande

O secretário de Saúde de Iguaba Grande, Valdecir Júnior, almoçou com o pré candidato a vereador Renatinho da Saúde, no restaurante Tia Maluca, em Cabo Frio. O assunto principal durante o almoço foi a eleição de novembro. Rentinho disse está confiante e ouviu vários conselhos.

Arraial do Cabo



O secretário de Segurança Pública de Arraial do Cabo, Bruno Monteiro, anda bravo com alguns internautas de Arraial do Cabo. Na quinta-feira (23), em entrevista no programa Bom Dia Litoral, Monteiro expressou sua indignação com o ele chamou “mau caráter” quem vem insinuando que o guardas estão levando “vantagens” para permitir entrada de turistas no município. Bruno saiu em defesa de toda equipe.

Araruama

A prefeitura de Araruama está acionando o Banco Bradesco na justiça para que a instituição cumpra a lei que suspendeu o desconto do consignado de servidores do município. A Lei sancionada pela prefeita Lívia de Chiquinho, em maio, suspende pelo prazo de três meses o desconto de empréstimos consignados em folha dos servidores ativos e inativos, aposentados e pensionistas. As parcelas suspensas serão incluídas ao final do contrato. Os servidores que não desejarem aderir a suspensão deverão comunicar à instituição financeira na qual foi realizado o contrato.



São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que os pré candidatos a prefeitura de São Pedro da Aldeia estão fazendo pesquisas diariamente para saber o que os eleitores estão pensando deles. Segundo as línguas ferinas, o pleito eleitoral em São Pedro da Aldeia vai ser de cabeça com cabeça. Loucura, Loucura, loucura.

Búzios

O pré candidato a vereador de Búzios Uriel da Saúde passou por uma intervenção cirúrgica oftalmológica e passa bem. Dizem que o moço retirou uma catarata e teve que fazer a remoção do cristalino e colocar uma lente. Dona Cibele está preocupada porque Uriel está enxergando tudo.