O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 23

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, esteve com governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, na noite desta terça-feira (21). Durante o encontro, o prefeito aproveitou para dar andamento nos projetos que estão em andamento e análise junto ao Estado. A princípio os de pavimentação e drenagem de vários bairros aldeenses.

Arraial do Cabo

A saída da liderança do governo do prefeito, Marcelo Magno, movimentou os bastidores da Câmara. Segundo informações, Pedro Caju chegou chegando, como falam os jovens. Dizem que o vereador Ayron Freixo tem se oferecido para pegar braçadeira de capitão. Por sua vez, Chuchu anda preocupado com as preás dele. Só que o secretário, Tiago Fantinha, está tranquilizando todo mundo.

Iguaba Grande

Os vereadores de Iguaba Grande, voltaram suas atenções para a eleição da mesa diretora da Câmara. Todos os dias estão fazendo encontros e no mínimo 4 vereadores já colocaram seus nomes na lista de candidatos.

Araruama

Já é dado como quase certo que a prefeita Lívia de Chiquinho e seu marido vão abraçar o presidente da câmara de Araruama, Júlio César Coutinho, para representar o município de Araruama. Só que a prefeita ainda não oficializou o apoio. Agora é só aguardar o anúncio em sua live.

Búzios

O prefeito em exercício de Búzios, Miguel Pereira, tem trabalhado intensamente e feito vários atendimentos a população buziana. Nesta terça-feira (21) ele recebeu os representantes do Circuito Brasileiro de Esportes Eletr(CBEE), o CEO Ewerton Panda e o CEO da CPR Eventos, Paulo Santos. Na pauta a Etapa Búzios, que será realizada dia 12 de novembro de 2021.

Cabo Frio

O secretário de Mobilidade Urbana de Cabo Frio, Jeferson Buitrago, está fora de “combate.” Buitrago, segundo seus médicos, está com diverticuliti e sendo assistido por um equipe médica. Nas próximas horas, pode até passar por uma intervenção cirúrgica.