O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 24

Cabo Frio

A CPI das contratações vai balançar o governo Adriano Moreno, que vive em crise desde do início. O presidente da Câmara, Luís Geraldo (Republicanos), já designou, na última terça-feira (22), os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai apurar se houve irregularidades nas exoneraçoes e contratações de comissionados durante período eleitoral. Os vereadores estariam desconfiados de um suposto uso político-eleitoral da prefeitura.

Iguaba Grande

A estrada da Capivara, em Iguaba Grande, virou tema nesta semana, em meio às fortes chuvas que caíram no município. O ex-secretário de Meio Ambiente de Iguaba, Marco Antonio, que também é candidato a vereador, foi para a estrada e criticou a obra. O prefeito Vantoil Martins, que foi colega de câmara de Marco Antonio, rebateu as críticas dizendo que eram ” fake news”.

Araruama

Briga para mais de metro. Isso é o que rola nos bastidores da política de Araruama. O caldeirão está fervendo no PSL, entre Márcia Arcanjo e o grupo da candidata Hérica Passos. Pelo visto, tudo vai ser resolvido no “tapetão”. Coisas da política em época de eleição.

São Pedro da Aldeia

O vice-prefeito de São Pedro da Aldeia, Mauro Lobo, saiu um pouco do foco político para pensar. Na verdade, ninguém é de ferro e o moço abriu uma geladinha. Dizem que ele anda meio triste. Será que é porquê seu Flamengo não está bem no campeonato brasileiro?

Mauro Lobo, vice-prefeito de São Pedro da Aldeia.

Búzios

O prefeito André Granado, em final de governo, desandou a fazer obra no município, como se fosse início de mandato. Segundo informações, uma pesquisa encomendada da conta que até a rejeição dele caiu. Tem candidato a prefeito festejando. Isso é o papo que rola na cidade.

Arraial do Cabo

As fortes chuvas que caíram em Arraial do Cabo fizeram com que o prefeito, Renatinho Viana (Republicanos), se lembrasse do governador, Wilson Witzel. O governador prometeu ajudar o município e pelo andar da carruagem, vai ficar só na promessa. Ao que parece, seus dias no cargo estão contados, e os deputados devem cassa-lo.