O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 24

Arraial do Cabo

Os fofoqueiros de plantão da Praça do Guarani, em Arraial do Cabo, estão falando o prefeito em exercício, Serginho Carvalho, anda muito preocupado com os fornecedores da prefeitura nesta reta final de ano. O moço parece querer pagar todos que estão batendo na porta da prefeitura. Que coração bondoso ele tem.

Cabo Frio

O apoio de Aquiles Barreto e Jefferson Vidal pode ter ajudado e muito o PDT ter vencido a eleição de 15 novembro, mas segundo uma figura do partido, ficou “caro”. Aquiles Barreto, discípulo do ex-prefeito Marquinho Mendes, vai ser o chefe de gabinete de Zé Bonifácio e Jefferson Vidal, será presidente da Comsercaf, a cadeira mais cobiçada do município cabofriense. Outro dia, um membro do PDT disse que todos estão “com uma corrente no pé”. Ou seja ninguém pode “voar”.

Iguaba Grande

A live do prefeito Vantoil Martins, que iria divulgar os nomes dos secretários para início de governo em 2021, acabou não acontecendo nesta quarta-feira (23), o que deixou muita gente sem dormir. Na verdade, nos corredores da prefeitura, o que sabe é que dois nomes novos vão integrar o grupo de secretários. Há quem garanta que pode acontecer pelo menos 3 mudanças na atual equipe. A expectativa é grande.

São Pedro da Aldeia

O presidente da Câmara de vereadores de São Pedro da Aldeia, Bruno Costa, deu um grande susto nos servidores e nos vereadores. Dizem que a ansiedade tomou conta dos servidores e dos vereadores, já que os vencimentos de dezembro só saíram nesta quinta-feira (24). O vereador Ediel do Espetinho era o mais nervoso do grupo. Segundo consta, dinheiro para o pagamento estava depositado desde o dia 15 de dezembro e tudo só foi resolvido as vésperas do Natal. Ediel chegou a preparar um protesto. Que coisa!

Araruama

A eleição da presidência da Câmara de Araruama vai dar o que falar. É o que garante um informante do legislativo araruamense. Para se ter uma idéia, o vereador Russo garante ter 7 vereadores com ele, somando 8 votos. Mesmo assim, o candidato a presidência, Júlio César Coutinho, parece ter o domínio da situação. Faltam poucos dias para saber quem vai ser o presidente da legislativa de Araruama.

Búzios

A corrida em busca da cadeira máxima da câmara de Búzios parece estar cada dia mais próxima do final. Aparentemente, o vereador Rafael Pereira, filho do vice-prefeito Miguel Pereira, não terá adversário. O jovem vereador, pelo o que se ouve, já teria conquistado os votos necessários para assumir a presidência da Câmara. A turma da Praça Santos Dumont diz que os “ventos sopram à favor” de Rafael. Então tá…