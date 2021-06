O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 24

Araruama

O vereador Eloi Ramalho, autor da proposta de moção de aplausos, da Câmara de Araruama, para o governador, Claudio Castro, disse para amigos que não esperava tamanha repercussão junto aos colegas. O vereador Oliveira da Guarda foi primeiro dispersar, mas tem gente dizendo que outros edis fizeram “careta”. Por quê será?

Arraial do Cabo

O vereador Ângelo Shogum (PSL) anda falando para amigos que Cristiano DJ, Dr. Pedro Pinto e futuro presidente da Abtpac, Dioguinho, traíram ele. Moço tem andado nervoso pela cidade. A galera da praça do Guarani quer saber onde foi que o trio errou com Shogum.

Iguaba Grande

A secretária de Turismo de Iguaba Grande, Carla Cristina Alves, falou no Programa Bom Dia Litoral, na última quarta-feira (23), sobre a Rampa de Acessibilidade da Lagoa, que foi inaugurada pelo prefeito Vantoil Martins. Na verdade, logo que terminou a obra, teve até vereador fazendo live no local. Como se fala no popular: “filho feio não tem pai, mas para os bonitos, não falta”.

Búzios

O prefeito Alexandre Martins quer aumentar a interatividade e a participação da população no governo. Para isso, lançou uma enquete virtual para que os moradores escolham o projeto da UPA que será construída na Rasa. A população tem duas opções de voto. O prefeito Buziano disse que a enquete é a primeira de muitas que serão realizadas e ressaltou que, no governo dele, os moradores de Búzios terão voz ativa.

Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio ainda não anunciou quem irá ocupar a chefia da Secretaria Municipal de Governo, no lugar do ex-vereador Aquiles Barreto. Aquiles vai assumir a recém-criada Secretaria de Integração Metropolitana, a convite do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Aquiles vai cuidar das ações e políticas públicas realizadas em conjunto com as cidades vizinhas da capital

São Pedro da Aldeia

A Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia aprovou, por unanimidade, em primeira votação, projeto de lei do vereador Denilson Guimarães, que proíbe ocupação de cargos públicos por agressores de mulheres. Também foi aprovado, em primeira votação, projeto de lei do vereador Isaías do Escolar, que promove alterações na lei que regulamenta o transporte escolar, passando de cinco para oito anos o tempo máximo de uso para ingresso e 15 anos para a troca do veículo. O parlamentar justificou seu PL lembrando a crise econômica no país agravada pela pandemia do Coronavírus e que os veículos são vistoriados duas vezes por ano.